Kreuzfahrt: Neuer Luxusliner sticht in See – unfassbar, was eine Nacht an Bord kostet

Urlaub auf hoher See wird immer beliebter. Viele Menschen träumen von einer Kreuzfahrt. Doch so ganz billig ist es für Touristen nicht.

Vor allem, wenn man sich jetzt die Preise eines Luxusliners anschaut. Wer hier eine Kreuzfahrt unternehmen will, muss ordentlich in die Tasche greifen.

Kreuzfahrt: Neuer Luxusliner sticht in See

Entspannen, Alltagsstress vergessen und exotische Orte erleben: Auf einer Kreuzfahrt kommen Reise-Fans und Urlauber auf ihre Kosten. Doch die Preise können auch schon mal heftig in die Höhe schießen. Wie beispielsweise auf der „Explora I“. Nach einiger Verzögerung geht der Luxusliner am 1. August 2023 von Kopenhagen aus auf Jungfernfahrt.

Gerade einmal 922 Gäste können mitfahren. Aber Luxus heißt eben auch viel Platz für einzelne Reisende – in Suiten, Restaurants, Lounges und Theatern. Die Preise für die Kabinen haben es dabei in sich. Der Einstiegspreis für eine Kabine von immerhin 28 Quadratmetern plus Balkon liegt im Durchschnitt bei rund 650 Euro pro Person pro Nacht.

Für die größte Suite an Bord, die mit Terrasse 280 Quadratmeter große Owner’s Residence kommen für ein Par rund 66.000 Euro für eine Wochentour zusammen. Sogar für die noch nicht fertig gestellte „Explora II“ kann diese Unterkunft bereits gebucht werden. „Man muss ein Statement setzen – immerhin hat auch die Luxushotellerie in den vergangenen zwei, drei Jahren ihre Preise im Schnitt um 30 Prozent angehoben”, sagt Michael Ungerer, der die Explora Journeys im Auftrag der Apontes erfand.

Irre Preise für Urlauber

An Bord des 500-Millionen-Euro-Schiffes ist auch das Shoppingerlebnis riesig. Die Presseabteilung berichtet von vier Luxusuhren-Shops auf dem Schiff: Cartier, Panerai, Piaget und natürlich auch Rolex. Für die Urlauber sei ein Besuch auf der Kreuzfahrt in einer dieser Läden ein „absolutes Muss“.

Bei all dem Luxus vergisst man ein wenig auch die Reiseziele. Die „Explora I“ wird nach Island, Schottland und Skandinavien schippern. Über Grönland nach Nordamerika geht es im Winter in die Karibik und im Frühling nach Hawaii. Am 21. August wird das Luxusschiff Hamburg anlaufen.