Kreuzfahrt: Paar trifft nach Reise drastische Entscheidung – sie kostet sie ihr ganzes Hab und Gut

Monica Brzoska und ihr Ehemann Jorell Conley begeben sich 2023 auf eine Karibik-Kreuzfahrt. Eine Woche ist das Paar aus Memphis (US-Bundesstaat Tennessee) mit dem Schiff unterwegs.

Bei traumhaftem Wetter legen sie an paradiesischen Orten an und erleben einzigarte Momente. Doch nach einer Woche Kreuzfahrt erinnern nur noch Fotos an diese traumhaften Erlebnisse. Aber das wollte das Paar nicht akzeptieren und fällte eine mutige Entscheidung.

Kreuzfahrt: Paar erfüllt sich Lebenstraum

Noch vor wenigen Monaten lebten Monica Brzoska und ihr Ehemann Jorell Conley ein ganz „normales“ Leben wie jeder andere. Doch nun leben die beiden in Saus und Braus. Alltägliche Aufgaben wie Wäsche waschen oder Kochen gehören der Vergangenheit an, denn das macht nun Personal für sie.

+++ Urlaub auf Mallorca: Neue Details zu Kegelbrüder-Krimi – „Können nur die Deutschen gewesen sein“ +++

„Wir werden von den Köchen bekocht und bekommen das Bettzeug gewechselt. Ich habe seit einem Jahr keine Küche mehr betreten oder eine Waschmaschine benutzt“, verrät die 32-Jährige gegenüber der britischen „Sun“. Nachdem ihr Vater 2022 dem Tod nur knapp entkam, traf das Paar den Entschluss, ihren Traum zu verwirklichen. Sie verkauften sein ganzes Hab und Gut, um jeden Tag auf einem Kreuzfahrtschiff wach zu werden.

Reise kostet sie ganzen Besitz

Dank etlicher Reisen in der Vergangenheit wurde der Preis für die ganzjährige Kreuzfahrt gedrückt. Der Verkauf ihres Besitzes und die Vermietung ihres Hauses in Memphis ermöglichten die unglaubliche Reise. Insgesamt habe das Paar somit nicht mehr als 10.000 Euro für ihren Traum pro Jahr zahlen müssen.

Noch mehr interessante Meldungen:

Seit dem Beginn ihres großen Abenteuers haben die beiden viele verschiedene Länder bereist. Nur im Jahr 2023 hätten sie eigenen Angaben zufolge bereits 36 Kreuzfahrten absolviert.