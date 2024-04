Kreuzfahrt: Stellt Reederei kostenfreies Angebot ein? Familien verstehen die Welt nicht mehr

Eine Kreuzfahrt ist für viele Familien die ideale Art, Urlaub zu machen. Durch die vielen Aktivitäten an Bord sind die Kinder den ganzen Tag auf See beschäftigt und die Eltern können sich entspannen. Doch ganz billig ist das Ganze nicht. Eine zweiwöchige Reise mit einer vierköpfigen Familie kann schnell richtig teuer werden.

Bei der Reederei Costa gibt es deshalb einige Sonderangebote für Familienkreuzfahrten, von denen Familien profitieren konnten. Doch jetzt geht das Gerücht um: Wurde das kostenlose Angebot abgeschafft? Im Netz wird bereits heftig diskutiert.

Kreuzfahrt: Angebot für Familien

„Wir haben für jede Familie ein maßgeschneidertes Angebot“, schreibt Costa auf seiner Website. Laut den Angaben auf dieser zahlen Kinder unter 18 Jahren in einer Kabine mit zwei Erwachsenen nicht den Kreuzfahrtpreis, sondern nur Hafengebühren, eventuelle Flüge und Co. Somit können die Kinder kostenlos mitkommen. Doch wie derzeit in einer Facebook-Gruppe diskutiert wird, ist dieses Angebot womöglich Geschichte. „Stimmt es, dass Costa vor ca. 6 Wochen die kostenlose Mitnahme von Kindern eingestellt hat?“, fragt eine Kreuzfahrt-Liebhaberin in die Runde. Demnach würden Kinder jetzt 50 Prozent kosten, wie ihr eine Costa-Beraterin am Telefon angeblich mitgeteilt habe.

Auch interessant: Kreuzfahrt: Reederei macht unglaubliches Versprechen – wenn das nicht klappt, fährst du kostenlos

Die Nutzer sind sich nicht einig. Andere Passagiere bestätigen: Kinder kosten seit Mitte März 50 Prozent. Auch weitere User berichten, sie hätten diese Information von Mitarbeitern am Telefon erhalten. Im Februar und Anfang März hätten die Kinder noch kostenlos mitfahren können – jetzt nicht mehr. Andere Gäste berichteten jedoch, dass sie das Angebot weiterhin nutzen konnten. Die Kreuzfahrt-Liebhaber blieben also ratlos zurück, was genau jetzt gilt.

Nachfrage bei der Reederei

Und was stimmt nun? Auf der Website der Reederei steht nach wie vor, dass die Mitnahme von Kindern unter 18 Jahren in der eigenen Kabine kostenlos sei. Lediglich bei Buchung einer zweiten Kabine würden 50 Prozent des Preises fällig. Eine Anfrage dieser Redaktion bei der Reederei mit der Bitte um Aufklärung blieb bisher unbeantwortet.

Wir berichten, wenn es eine Rückmeldung von Costa gibt.