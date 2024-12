Kreuzfahrt: Reederei zieht Reißleine – deutsche Touristen schauen in die Röhre

Mit dem Ende des Jahres 2024 erwartet auch die Passagiere dieser Kreuzfahrt eine große Veränderung. Die Reederei schränkt nämlich ein Angebot immens ein, über das sich deutsche Touristen bis jetzt erfreuen konnten.

Mit dem neuen Jahr wird das Getränkepaket auf den Kreuzfahrten von MSC Cruises verkleinert. Passagiere dieser Reederei konnten nämlich bis jetzt zwischen drei verschiedenen Getränkepaketen auswählen: Easy, Easy Plus und Premium Extra. Diese verschiedenen Angebote unterscheiden sich in der Auswahl der Getränke, die den Gästen angeboten werden.

Kreuzfahrt: Getränke ab jetzt begrenzt

Passagiere, die sich für das Getränkepaket Easy entscheiden, haben in der Vergangenheit eine unbegrenzte Anzahl an Softdrinks, Säften und Bier erhalten. Bei dem Paket Easy Plus hatten die Passagiere die Wahl zwischen verschiedenen Cocktails, Weinen und Bieren. Gäste, die sich für das teuerste Getränkepaket entschieden haben, Premium Extra, konnten sich auf ihrer Kreuzfahrt an einer Auswahl von Premium-Spirituosen, edlen Weinen und Craft-Biere erfreuen.

Mit dem Jahresende werden diese Getränkepakete auf den Kreuzfahrten von MSC Cruises jedoch eingeschränkt. Während die Passagiere sich ursprünglich, egal für welches Paket man sich entschieden hat, über eine unbegrenzte Anzahl an Getränken erfreuen konnten, hat die Reederei beschlossen, das jetzt zu ändern.

Ab dem Jahr 2025 ist pro Tag und Person die Anzahl von alkoholischen Getränken auf 15 begrenzt. Diese Einschränkung betrifft jedoch ausschließlich alkoholische Getränke. Den Passagieren der Kreuzfahrt stehen alle alkoholfreien Getränke weiterhin in unbegrenzter Menge zur Verfügung.

Ausnahme für Gäste von MSC Yacht Club

Es gibt jedoch eine Ausnahme für Gäste des MSC Yacht Club. Dabei handelt es sich um einen exklusiven und privaten Bereich auf der Kreuzfahrt. Gäste dieses luxuriösen Bereiches, die sich für ein Premium Extra Getränkepaket entschieden haben, erhalten weiterhin einen unbegrenzten Zugang an Getränken. Dies gilt jedoch nur innerhalb des Bereiches des MSC Yacht Club. Außerhalb erhalten die Gäste weiterhin nur 15 alkoholische Getränke pro Tag.

In den USA gilt diese Begrenzung bereits schon seit einer längeren Zeit, wurde jetzt erst auch in Deutschland von der Reederei eingeführt. Auch betrifft dies nur Kunden, die ihre MSC Kreuzfahrt nach dem 18.12.2024 gebucht haben. Gäste, die ihre Reise vor diesem Zeitpunkt gebucht haben, betrifft dies nicht, denn es handelt sich um eine Änderung für die Abfahrten ab der Sommersaison 2025.