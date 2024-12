Kreuzfahrt: Aida-Urlauber erleben böse Überraschung – Kabine völlig ramponiert!

Eine Kreuzfahrt soll doch eigentlich herrlich entspannend sein. Einfach mal die Seele baumeln lassen und den hektischen Alltag weit hinter sich lassen. Doch für einige Aida-Passagiere war der Urlaub auf hoher See alles andere als entspannend…

Böse Überraschung für zahlreiche Kreuzfahrt-Passagiere auf der „Aida Nova“! Plötzlich ging es auf dem Dampfer hoch her. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet von dem abenteuerlichen Ausflug, der sogar für zerstörte Kabinen an Bord sorgte!

Kreuzfahrt entwickelt sich zu einem waschechten Höllen-Ritt

Es waren Szenen wie aus einem Horrorfilm. Während die „Aida Nova“ auf hoher See unterwegs war, sorgte ein heftiger Seegang für jede Menge Drama. Vor allem Kreuzfahrt-Neulinge waren verängstigt. Aber auch Stammgäste wurden von den heftigen Szenen überrascht. Die Kreuzfahrt-Urlauber berichteten von einem beängstigenden Wellengang mit Höhen von bis zu 8 oder 9 Metern! Der XXL-Dampfer geriet ordentlich ins Wanken und Schwanken. Nichts für schwache Nerven also.

In den Kabinen herrschte ordentlich Chaos: Flaschen und Geschirr wurden durch die heftigen Bewegungen auf den Boden geschleudert – zerbrochenes Glas überall! Einige Gäste haben von ihrem Schock-Erlebnis Bilder auf Social Media geteilt.

Kreuzfahrt-Passagiere zeigen ihre Fotos von der Reise

Die Fotos sorgten für alles andere als Urlaubsstimmung. Was eigentlich als so erholsame Reise begann, entwickelt sich für viele Passagiere zu einem echten Albtraum. Diese Reise werden sie mit Sicherheit nicht so schnell vergessen.

