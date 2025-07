Verstappen-Hammer in der Formel 1? Weggefährte packt aus

Ein Satz, gefolgt von Schweigen. Ein Satz, der die gesamte Formel-1-Welt in Aufruhr versetzt. Schließlich polarisiert aktuell kein Thema so sehr wie der mögliche Wechsel von Max Verstappen zu Mercedes. Täglich kommen neue Gerüchte ans Licht.

Gerüchte, die der ehemalige Formel-1-Fahrer Nelson Piquet Jr. jetzt kräftig eingeheizt hat. Der Bruder von Verstappens Partnerin gilt als enger Vertrauter des viermaligen Formel-1-Weltmeisters. Sollte dementsprechend also über einen möglichen Wechsel gut Bescheid wissen. Seinen Aussagen im „Pelas Piastas Podcast“ nach zu urteilen, ist eigentlich alles klar.

Piquet Jr.: Verstappen-Wechsel in der Formel 1 Formsache

Laut Piquet ist der Wechsel von Verstappen zu Mercedes nur noch Formsache. Dabei kommentierte der brasliiaische Rennfahrer zunächst nur die akuelle Situatoin des britischen Rennstalls: „Es gibt dieses Jahr Wochenenden, an denen es einfach nicht klappt. Da kann man nicht viel machen“, bedauerte der ehemalige Formel-1-Pilot die Mercedes-Situation und fuhr allerdings recht schnell fort.

++George Russel reagiert auf Verstappen-Gerüchte+++

„Es war jedenfalls nicht das richtige Wochenende für Mercedes. Aber wer weiß, was nächstes Jahr bringt, wenn Max dort fährt“, entrutschte es Piquet Jr. Auf die Aussage folgte laut Medienberichten kein lockeres Lachen. Stattdessen verstummte der 39-Jährige schnell. Alles inszeniert oder tatsächlich ein Fauxpas?

Horner-Rauswurf für Verstappen?

An dieser Stelle kaum zu beantworten. Klar ist aber, dass diese Aussage kurz nach dem Horner-Rauswurf die Gemüter bei Red Bull weiter erhitzen dürfte. Bereits die Teamchef-Entlassung befeuerte die Verstappen-Gerüchte in der Formel 1. Allerdings in eine andere Richtung.

Schließlich stand als eine Hauptforderung des Niederländers im Raum, dass Red Bull Horners Macht zumindest einschränken solle. Das hat der österreichische Rennstall, sicher auch aufgrund mangelnder Leistungen und anderer Eskapaden, sehr drastisch getan. Reicht das, um Verstappen bei Red Bull zu halten? Oder wird dessen Schwager recht behalten und der amtierende Weltmeister fährt in der neuen Formel-1-Saison für Mercedes?