Kreuzfahrt: „Mord und Totschlag“ auf Luxus-Dampfer – erste Details werden HIERZU bekannt

„Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön“ – das kann leider nicht jeder Passagier von seiner gebuchten Kreuzfahrt behaupten. Denn auf so einem großen Schiff mit Tausenden Menschen kann viel schieflaufen.

Bei einer Reise dreht sich nun alles um „Mord und Totschlag“. Das klingt heftig! Doch was ist da genau los? Wir klären auf.

Kreuzfahrt: Mord und Totschlag auf Luxus-Schiff – erste Details kommen ans Licht

Auf so einer Kreuzfahrt kann natürlich auch mal was schieflaufen, wie zum Beispiel dieser Ekel-Skandal im Pool. Aber sowas führt ja nicht gleich zu gefährlichen Übergriffen. Doch gefährlich – oder eher gesagt spannend – könnte es jetzt bei dieser speziellen Kreuzfahrt der „Mein Schiff 4“ werden, von der nun erste Details ans Licht kommen. Denn bei der Reise liest kein Geringerer als Schriftsteller Sebastian Fitzek aus seinen Bestsellern vor.

Die Lesereise mit dem besagten Schiff läuft vom 2. bis zum 13. August 2025 und führt die Urlauber innerhalb von 11 Tagen von Hamburg aus durchs norwegische Fjordland. Aber die Stopps sind womöglich für eingefleischte Fans des berühmten Thriller-Autors zweitrangig. Denn dieser entführt seine Zuhörer sowohl im Theater als auch im Atlantik an Bord der „Mein Schiff 4“ in die Welten seiner Bücher „Passagier 23“, „Kalendermädchen“ sowie sein neuestes Werk „Horror-Date – Kein Thriller“, das am 30. April 2025 veröffentlicht wird. Das verspricht Spannung pur!

Neben Fitzek sind weitere Autoren mit an Bord

Neben Sebastian Fitzek werden zudem weitere Autoren wie Susan Sideropoulos, Eva Almstädt, Kristina Hortenbach, Julia Rogasch und Carsten Henn auf der Bühne stehen.

Nach seiner Hallen-Tournee 2024 freut sich Fitzek nun auf diese besondere Lesereise und verrät: „Auf einem Kreuzfahrt-Schiff zu lesen und meine Bücher dort zu inszenieren, ist auch für mich etwas ganz Besonderes. Insbesondere mein Thriller ‚Passagier 23‘, der auf einem Kreuzfahrt-Schiff spielt, wird bei einer Lesung an Bord die Gäste sicherlich anders ansprechen als an Land.“ Da könnte er wohl recht behalten.