Kreuzfahrt: Skandal im Pool! Urlauber empört über Ekel-Alarm – „Dreckschw**** überall“

Eine Kreuzfahrt soll eigentlich herrlich entspannend sein. Doch an Bord eines Dampfers herrschte kürzlich Ekel-Alarm! Zahlreiche Urlauber waren von diesem Anblick empört.

Es passiert nicht zum ersten Mal: Weil sich einige Gäste nicht an die Regeln halten wollten, wurde es in einem Pool an Bord so richtig unappetitlich. „Dreckschw**** überall“, heißt es, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet. Doch was regt die Kreuzfahrt-Passagiere hier so auf?

Kreuzfahrt: Windel-Alarm im Pool!

Ein Gast teilte sein Ekel-Erlebnis auf der „Aida Cosma“ mit anderen Kreuzfahrt-Liebhabern. Und damit traf er offenbar einen wunden Punkt.

Babys und Kleinkinder sind auf Windeln angewiesen. Doch diese haben natürlich nichts in einem Aida-Pool zu suchen. In regulären Pools sind Windeln untersagt, außer es handelt sich dabei um Schwimmwindeln.

Eltern ignorieren wichtige Hygieneregel

Doch von dieser Regel scheinen nicht alle Elternteile etwas zu halten. Sie ignorieren die Hygienevorschriften an Bord und sorgen damit für einen Eklat. An Bord der „Aida Cosma“ gab es jetzt richtig Ärger.

Ekelhaft: Laut Aussagen von Gästen war ein Pool so voll mit Windeln, dass er gleich für mehrere Stunden gesperrt wurde! „Ja, haben wir auch erlebt, da wurde der ganze Pool abgelassen wegen Egoismus einzelner“, so der Kommentar eines Kreuzfahrt-Liebhabers.

Kein Einzelfall

Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ erfuhr, ist das kein Einzelfall. Zahlreiche Passagiere wollen beobachtet haben, wie Kinder mit vollen Windeln in nicht dafür ausgewiesene Pools herumplanschten. Aida Cruises bemüht sich das Ekel-Problem in den Griff zu bekommen, sperrt die betroffenen Pools und reinigt sie. Doch die Verantwortung liegt bei den Eltern.

