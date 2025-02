Kreuzfahrt: Kapitän macht wichtige Durchsage – Passagiere müssen umplanen

Die Passagiere der MSC Meraviglia müssen jetzt mit Änderungen auf ihrer laufenden Kreuzfahrt Vorlieb nehmen. Denn anstelle des geplanten Hafens, werden sie am Mittwoch (5. Februar) plötzlich an einem anderen Zwischenstopp aufwachen.

Die Reederei MSC Cruises musste seinen Gästen die Nachricht überbringen, als sie sich bereits an Bord fanden. Doch warum kann der Kapitän das ursprünglich geplante Ziel nicht ansteuern?

Kreuzfahrt: Gäste erfahren es an Bord

Eigentlich hatten sich die Gäste auf eine entspannte Woche auf hoher See eingestellt. Mit dem Kreuzfahrt-Dampfer MSC Meraviglia sollte es von New York über Port Canaveral, Nassau und Ocean Cay wieder zurück nach New York gehen. Doch manchmal platzen Pläne eben, gerade auf hoher See.

Denn wie MSC Cruises berichtet, muss der Kapitän kurzfristig an der Route eine Änderung vornehmen. Denn anstatt zuerst Nassau und dann Ocean Cay anzusteuern, werden die beiden Stopps kurzerhand getauscht. Genaue Gründe nennt das Kreuzfahrt-Unternehmen dafür nicht. Es heißt lediglich, dass es aus „betrieblichen Gründen“ zum Tausch der Häfen kommt.

Reederei muss Programm an Land anpassen

Am Mittwoch werden die Gäste bereits mit den Änderungen konfrontiert, wird der Kapitän dann bereits im Hafen von Ocean Cay anlegen. Ganz im Unglauben hat die Reederei ihre Passagiere über die Änderungen an der Kreuzfahrt-Route aber nicht gelassen. Am Montag (3. Februar) wurden sie darüber per Durchsage an Bord informiert.

Passagiere, die um ihre geplanten Landausflüge während der Kreuzfahrt bangten, konnte MSC Cruises schnell beruhigen. Die Reederei hat das Programm nach eigenen Angaben entsprechend angepasst. Für die Gäste des Ozeanriesen bleibt also fast alles beim Alten.