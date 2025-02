Kreuzfahrt: Irre Zahlen enthüllt – Kunden schlackern die Ohren

Kreuzfahrt oder Pauschalurlaub? Immer mehr Menschen – nicht nur in Deutschland – stellen sich mittlerweile diese Frage. Ob man lieber auf hoher See unterwegs ist und in kürzester Zeit verschiedenste Ziele genießt oder auf festem Boden in Hotels seinen Urlaub verbringt, ist natürlich Geschmackssache.

Aber jetzt wurde eine Statistik enthüllt, die Reisende schwindelig werden lässt. Es geht dabei nicht nur um die Buchungen von Kreuzfahrten, sondern auch um die beliebtesten Reiseziele. Wer seinen Jahresurlaub noch nicht gebucht hat, sollte jetzt ganz genau aufpassen.

+++ Kreuzfahrt: Aus und vorbei! Einstiger Luxusdampfer ist jetzt schrottreif +++

Kreuzfahrt: Irre Zahlen enthüllt!

Die Kreuzfahrt-Branche ist auf dem Vormarsch, wie aktuelle Zahlen von „Statista Market Insights“ zeigen. Im vergangenen Jahr erreichte sie einen Umsatz von 41 Milliarden Euro. Der Anteil an Kreuzfahrt-Gästen an der Gesamtbevölkerung liegt ei 0,5 Prozent. Zum Vergleich: 2023 lag der Umsatz gerade mal bei 31,11 Milliarden Euro, 2022 nur bei 20,17 Milliarden Euro.

Auch spannend: Kreuzfahrt: Urlauberin bucht Kabine – diese Entdeckung sorgt für Entsetzen

Die Experten orakeln für die nächsten vier Jahre eine Steigerung um jährlich fünf Prozent. So soll 2029 voraussichtlich mit einem Jahreskapital von 48,5 Millionen Euro in der Branche der Hochseereisen zu rechnen sein.

Nachfragen in Deutschland europaweit mit am höchsten

Doch wo sind die meisten Interessenten für Kreuzfahrt zu finden? Vor allem in den USA soll die Nachfrage am höchsten sein. Danach folgen Europa, Asien und Australien. In Europa macht man vor allem in Deutschland und Großbritannien den größten Umsatz mit Hochseereisen. Zu den namhaftesten Reedereien hierzulande zählen Aida Cruises und Tui Cruises.

Gut 1.200 Euro geben Kreuzfahrt-Gäste im Durchschnitt für ihre Reisen mit den Luxus-Dampfern aus, wie „Statista Market Insights“ belegt. Doch wer glaubt, dass die Urlaube auf hoher See vor allem online gebucht werden, der täuscht sich: Tatsächlich buchen vier von fünf Reisenden ihren Kreuzfahrt-Trip im Reisebüro. Zu den beliebtesten Reisezielen aus 2023 zählten dabei exotische Ziele wie die Karibik, die Bahamas und Bermuda. Weit abgeschlagen auf dem zweiten und dritten Platz landen erst das Mittelmeer oder Europa ohne Mittelmeer.