Kreuzfahrt: Urlauberin bucht Kabine – und macht eine Entdeckung, die niemand erleben möchte

Eine Kreuzfahrt soll eigentlich herrlich entspannend sein – doch was eine Urlauberin an Deck eines Schiffs entdeckte, machte sie fassungslos…

Die Vorfreude ist groß, sobald die Kreuzfahrt erst einmal gebucht ist. Umso schlimmer ist es, wenn die Reise letztendlich zu einer bitteren Enttäuschung wird. Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, ist eine Aida-Urlauberin schon vor ihrer Reise unzufrieden.

Kreuzfahrt-Urlauberin kann es nicht fassen

Sie erlebte nach der Buchung eine bitterböse Überraschung – und schuld ist die Kabine, die sie auf ihrer Reise zugeteilt bekommen hat.

Kreuzfahrt-Schiffe sind häufig voll ausgebucht, es tummeln sich tausende Menschen an Bord. Wenn den Passagieren der viele Trubel zu viel wird, können sie sich auf ihre Kabine zurückziehen. Doch was ist, wenn gerade diese bisschen Privatsphäre gar nicht so intim ist, wie man denkt?

Passagierin auf der Suche nach einer Notlösung

„Ich bin todunglücklich“, schrieb die Aida-Urlauberin in den sozialen Medien. Dabei startet ihre Reise erst am 26. Februar. Sie ergatterte die sogenannte „Spannerkabine, wo gefühlt 1000 Leute am Tag dran vorbeilaufen“. Freiwillig ist das nicht. Das Schicksal, die Kabine 8050, hatte der gebuchte Vario-Tarif entschieden. Jetzt sucht die Urlauberin dringend nach einer Notlösung.

Erfahrungsberichte zeigen, dass es mit dem Kabinenwechsel manchmal klappt. Aber das hängt auch davon ab, wie stark das Schiff ausgelastet ist. Vermutlich muss man dafür auch draufzahlen.

Nicht alle Aida-Fans können Frau verstehen

Nicht alle Kreuzfahrt-Liebhaber können das Problem der Frau verstehen. „Kohle sparen wollen und dann mit dem Ergebnis unzufrieden sein!?“, heißt es beispielsweise. Andere Urlauber, die den Premium-Tarif buchen, um genau solch eine Situation zu vermeiden, sind sich einig: Die Frau ist selbst schuld!

Doch ist die „Spannerkabine" tatsächlich so schlimm? Einige Aida-Urlauber schildern nämlich das genaue Gegenteil!