Netflix zeigt Kreuzfahrt-Horror: „Die Leute kackten buchstäblich in die Mülleimer“

Es ist die Horror-Vorstellung eines jeden Kreuzfahrt-Passagiers. Was passiert, wenn das Schiff plötzlich Feuer fängt. Was passiert, wenn es manövrierunfähig auf dem Meer treibt? Genau das passierte den Passagieren der „Carnival Triumph“.

Die sogenannte „Poop Cruise“ der Carnival Triumph ist Thema einer neuen Netflix-Serie. Die dritte Episode von „Trainwreck“, die dieser Tage veröffentlicht wurde, widmet sich dem berüchtigten Vorfall aus dem Jahr 2013. Ursprünglich sollte die Triumph zu einer viertägigen Reise durch den Golf von Mexiko aufbrechen. Doch ein elektrisches Feuer zerstörte alle Pläne und verwandelte die Kreuzfahrt in einen Albtraum.

Netflix dreht Doku über Kreuzfahrtdrama

Der Brand beschädigte die elektrischen Kabel, die das Schiff mit Strom versorgten. Das hatte dramatische Folgen: Klimaanlagen, Toilettenspülung und Antrieb fielen komplett aus. Ein Generator konnte nur minimale Energie liefern. Die Triumph trieb daraufhin vier Tage lang ohne Ziel durch den Golf. Fast 4.000 Passagiere mussten auf wesentliche Grundbedürfnisse verzichten. Eine Passagierin, Tammy Garcia, erinnerte sich: „Es war kein Urlaub mehr, es war wie Überlebensmodus.“

Der Stromausfall erschwerte den Alltag an Bord erheblich. Passagierinnen und Passagiere waren gezwungen, in biologischen Gefahrenbeuteln ihre Notdurft zu verrichten. Manche Menschen benutzten dennoch die defekten Toiletten, was zu überlaufenden Abwasserleitungen führte. Ein Passagier berichtet in der Doku: „Die Leute pinkelten und kackten buchstäblich in die Mülleimer.“ Noch schlimmer: In manchen Toiletten fanden Passagiere Kotspuren an den Wänden. Auch die Flure waren betroffen, da das Abwassersystem kollabierte und Exkremente austraten. Viele Passagiere verbrachten die Nächte auf dem Deck, um dem Gestank zu entkommen. Robin Chandler sagte: „Der Gestank war furchtbar. Viele Leute weinten und flippten aus.“

Der Mangel an Kühlung führte zu gravierenden Versorgungsproblemen. Das Essen wurde rationiert und bestand aus improvisierten Speisen wie altem Brot mit Schinkenscheiben. Viele Passagiere verglichen diese Mahlzeiten mit den legendären Käsesandwiches des Fyre Festivals. Ein Betroffener meinte, das Essen sei schlimm gewesen, aber nichts sei schlimmer als der Umgang mit den Toiletten.

Netflix rückt mit dieser Folge das Ausmaß dieser Katastrophe in den Fokus und zeigt die tragischen Erlebnisse der Passagiere. Die erschütternden Geschichten verdeutlichen, warum dieser Vorfall als „Poop Cruise“ in die Geschichte einging.

