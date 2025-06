Borussia Dortmund: Pokal-Entscheidung gefallen! DFB macht es offiziell

Im August startet der DFB-Pokal mit spannenden Duellen zwischen Favoriten und Außenseitern. 64 Teams kämpfen um den begehrten Titel. Darunter auch Borussia Dortmund und Rot-Weiss Essen, die im Revierderby aufeinandertreffen.

Die ARD überträgt ausgewählte Partien live im Ersten und in der Mediathek. Zwei Phasen zwischen dem 15. und 27. August bilden den Auftakt des prestigeträchtigen Wettbewerbs. Borussia Dortmund – Rot-Weiss Essen gehört auch dazu.

Borussia Dortmund gegen Rot-Weiss Essen live

Am 18. August trifft Borussia Dortmund auf Rot-Weiss Essen. Das Ruhrgebietsderby wird ab 20:15 Uhr live im Ersten gezeigt. Essen möchte dem Favoriten das Weiterkommen erschweren. Der Drittligist setzt auf die Form aus der letzten Rückrunde. Im Anschluss folgen Zusammenfassungen weiterer Partien, darunter Dynamo Dresden gegen Mainz.

Am ersten Pokalwochenende berichtet die „Sportschau“ über zahlreiche Spiele, darunter SV Sandhausen gegen RB Leipzig. Auch der Hamburger SV, der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach stehen im Fokus. So wird ein umfassender Überblick über die ersten Runden geboten. Alle Highlights finden Fans in der ARD Mediathek. Hier siehst du alle Paarungen der ersten Pokal-Runde.

Borussia Dortmund: Spannung im DFB-Pokal

Das nächste Highlight folgt am 26. August. Eintracht Braunschweig trifft auf VfB Stuttgart. Das Erste überträgt das Spiel ebenfalls ab 20:15 Uhr. Stuttgart geht als Pokalsieger und Favorit in die Partie. Doch der DFB-Pokal bleibt unvorhersehbar und sorgt oft für überraschende Wendungen.

Zusammenfassungen sind nach Abpfiff auf sportschau.de abrufbar. Die ARD begleitet den Wettbewerb auch im Hörfunk. Borussia Dortmund und der DFB-Pokal versprechen packende Unterhaltung.

