DIESE Netflix-Neuheit sorgt für Gänsehaut pur – „Angst und Schrecken“

Ein Psychothriller-Klassiker erlebt bei Netflix gerade sein großes Revival – und hinterlässt bei vielen Zuschauern Schock und Gänsehaut. „Copykill“ aus dem Jahr 1995 mit Sigourney Weaver und Holly Hunter erklimmt die Horror/Thriller-Charts. Doch es ist vor allem das Zusammenspiel von Serienkiller-Atmosphäre und psychologischer Tiefe, das den Film weit über Genre-Grenzen hinaus auszeichnet.

Der Grund dafür ist leicht erklärt: Während viele auf Action setzen, verlässt sich die Netflix-Neuheit „Copykill“ auf sein Katz-und-Maus-Spiel – mit intensiver Spannung und emotionalen Momenten, die es in sich haben.

Emotionale Brutalität trifft psychologisches Drama bei Netflix

In „Copykill“ sucht ein Serienmörder seine Opfer nach dem Vorbild realer Serienkiller wie Dahmer oder Bundy – eine Idee, die laut „kino.de“ nicht nur Spannung, sondern auch verstörende Authentizität erzeugt. Kritiker loben vor allem eines: „Die Gewalt in ‚Copykill‘ wird Fans von Hunter und Weaver in Angst und Schrecken versetzen, aber die emotionale Tiefe des Films wird auch den typischen Slasher-Film-Fan schockieren.“

Der Spannungsaufbau des Netflix-Hits gelingt besonders durch das meisterhafte Zusammenspiel von Weaver als traumatisierter Profilerin und Hunter als taffe Kommissarin – eine Mischung, die sowohl psychologisches Profiling als auch klassische Krimispannung bietet.

Klassiker mit neuer Relevanz – und starken Kritikerstimmen

Mehr als 25 Jahre nach der Premiere ist der Netflix-Film „Copykill“ keineswegs veraltet. Auf Rotten Tomatoes erreicht der Film starke 76 % bei der Fachpresse und respektable 64 % beim Publikum – Werte, die zeigen, warum Netflix das Revival wagen kann. „‚Copykill‘ ist ein temporeicher, geschickter, fesselnder und raffinierter Thriller“, schreibt Barbara Shulgasser (Common Sense Media).

Auch Zuschauer äußern ihre Meinungen auf „kino.de“:

„Im Verlauf wird er ein wenig vorhersehbar, aber im Kern ist es ein interessantes Katz-und-Maus-Spiel mit überzeugendem Schauspiel.“

„Für alle, die gerne Adrenalin und Angst schüren, ist ‚Copykill‘ genau das Richtige.“

„‚Copykill‘ tritt in die Fußstapfen aktueller Serienkiller-Thriller, schafft es aber auch, ein paar eigene Akzente zu setzen.“

Damit bestätigt sich: Dieser Psychothriller überzeugt durch dichte Atmosphäre, starke Darsteller und ein durchdachtes Storygerüst – reif für die Neuentdeckung. Vertrauen ist eine Waffe – und „Copykill“ demonstriert eindrucksvoll, wie sie eingesetzt werden kann. Netflix bietet mit diesem Thriller ein wertiges Wiedersehen, das Klassik und Nervenkitzel vereint. Wer auf der Suche ist nach einem Film, der Kopf und Nerven gleichzeitig fordert, wird hier fündig.

