Kreuzfahrt: Aus und vorbei! Einstiger Luxusdampfer wird jetzt verschrottet

„Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön…“ – das ist wohl auch das Motto zahlreicher Kreuzfahrt-Fans. Wer mit an Bord ist, dem wird ein Rundum-sorglos-Paket versprochen: eine große Essensauswahl, zahlreiche Shops und verschiedene Entertainment-Programme für die ganze Familie.

Das Beste: Bei den Kreuzfahrten wird nicht nur ein Reiseziel, sondern es werden gleich mehrere Destinationen angesteuert. Damit ist jetzt allerdings Schluss – zumindest für einen einstigen Luxusdampfer.

Kreuzfahrt-Fans aufgepasst: Dieser Luxusdampfer wird verschrottet

Von dem Aus betroffen ist die ehemalige Celestyal Olympia der zypriotischen Reederei Celestyal Cruises, wie das Portal „kreuzfahrt-aktuelles“ berichtet. Das Schiff ging im Jahr 1982 zunächst unter dem Namen „Song of America“ als viertes Royal-Caribbean-Kreuzfahrtschiff auf Reisen.

Inzwischen hat das Kreuzfahrt-Schiff seine letzte Reise hinter sich gebracht. Nach mehr als 40 Jahren wird der einstige Luxusdampfer in Indien verschrottet. Unter dem neuen Namen „Fortu“ befindet er sich aktuell in Indien, wo man ihn in seine Einzelteile zerlegt. Für seine einstigen Gäste gibt es allerdings Ersatz.

Dieses Schiff ersetzt einstigen Luxusdampfer

Seit dem Frühjahr 2024 ersetzt die „AIDAaura“ das einstige Luxus-Kreuzfahrtschiff. Sie ist seitdem als „Celestyal Discovery“ unterwegs und bringt ihre Gäste an zahlreiche Urlaubsorte.

Die einzige Neuerung für Kreuzfahrt-Liebhaber ist das allerdings nicht.