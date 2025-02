Kreuzfahrt-Fan treibt es auf die Spitze – er bedient sich eines ganz einfachen Tricks

Ein Urlaub auf einem Kreuzfahrt-Schiff ist für viele Menschen ein Traum. Mit nur einem Ozean-Riesen gleich mehrere Länder oder gar Kontinente bereisen und das, während man an Board mit allem verpflegt wird, was das Herz begehrt. Für die einen ist eine solche Reise eine einmalige Sache. Andere wiederum zieht es mehrmals aufs Meer.

Ein Mann jedoch kommt von der Kreuzfahrt gar nicht mehr los und vom Meer kaum noch runter. Er lebt quasi auf Kreuzfahrt und bedient sich hierbei eines ganz einfachen Tricks. Doch nicht nur das. Nun hat er auch noch einen Rekord aufgestellt, der sich sehen lassen kann.

Kreuzfahrt auf einem ganz anderen Level

Mario Salcedo lebt seit mittlerweile über 20 Jahren auf dem Meer. Sein Zuhause: die Kreuzfahrtschiffe der „Royal Caribbean“, des weltweit zweitgrößten Kreuzfahrtunternehmens. Doch dabei verbringt der Mann keineswegs seit Jahren sein Leben auf nur einer, sehr langen Kreuzfahrt!

1.000 Kreuzfahrten hat der gebürtige Kubaner bereits hinter sich gebracht. Die letzte davon auf der „Explorer of the Seas“, die am 5. Januar von Miami aus zu einer 11-Nächte-Reise nach Panama und in die südliche Karibik losfuhr, wie er in einem Interview mit „All Things Cruise“ verriet.

150 Fahrten im Voraus gebucht

Denn Mario reist zwar auf den immer gleich Schiffen, jedoch nicht immer auf der gleichen Kreuzfahrt. Mit 45 Jahren wollte er die Welt bereisen. Nachdem er verschiedene Reise-Anbieter ausprobiert hatte, fand er an Bord der Royal-Caribbean-Schiffe sein neues Zuhause.

Seitdem lebt er auf Kreuzfahrt und bucht teils bis zu zwei Jahre und 150 Fahrten im Voraus. Für sein Leben auf See gibt er im Schnitt 97.000 Euro im Jahr aus. Denn Mario lebt gerne in einer Kabine mit Balkon. Anders als die meisten Urlauber auf Kreuzfahrt aber arbeitet der 74-jährige Mann jeden Tag fünf Stunden.

Die restliche Zeit des Tages verbringt der Investmentmanager mit Spaß und Erholung. Von den 52 Wochen im Jahr verbringt er 50 aus dem Meer. Nur 15 Tage betritt er pro Jahr das Land und reist entweder zu einem neuen Abreiseort der nächsten Kreuzfahrt oder geht zum Arzt, erledigt Behördengänge und ähnliches.