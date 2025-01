Wenn man Prominente oder Personen des öffentlichen Lebens mal in der Wirklichkeit, anstatt nur im Fernsehen oder auf dem Smartphone sieht, können die meisten Leute es erst einmal gar nicht glauben. Schließlich ist es unvorstellbar, dass berühmte Persönlichkeiten – wie beispielsweise unsere ehemalige Bundeskanzlerin – auch ganz „normale“ Freizeitaktivitäten, wie eine Kreuzfahrt-Reise, machen, oder?

Urlauber an Bord der „Mein Schiff 5“ erleben gerade ein ähnliches Spektakel, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet. Doch ist wirklich die ehemalige Bundeskanzlerin zu Gast auf dem Kreuzfahrt-Dampfer?

Kreuzfahrt: Ist das Angela Merkel an Bord?

Auf der „Mein Schiff 5“ geht es aktuell turbulent zur Sache. Denn tagein, tagaus sind die Urlauber auf dem Kreuzfahrt-Riesen Zeugen von etwas ganz Besonderem. Sie können live miterleben, wie an Bord ein Film-Projekt gedreht wird. So handelt es sich bei der vermeintlichen Frau Merkel auch nicht um die richtige ehemalige Bundeskanzlerin, sondern um Katharina Thalbach, die in die Rolle der Altkanzlerin schlüpft.

Auch interessant: Kreuzfahrt: Reederei zieht Schlussstrich – Passagiere fallen bei der Buchung aus allen Wolken

Seit einigen Wochen schon wird ein neuer Teil des RTL-Krimis „Miss Merkel – Ein Kreuzfahrt-Krimi“ gedreht, wie „MOIN.DE“ berichtet. Der spannende Detektiv-Thriller handelt von der Altkanzlerin, wie sie versucht, einen Mordfall aufzuklären.

Kreuzfahrt: Nicht das erste Mal für Thalbach

Das ist nicht der erste Teil von „Miss Merkel“, bei dessen Dreharbeiten Kreuzfahrt-Gäste zusehen können. Katharina Thalbach spielte schon in den Teilen zuvor die ehemalige Bundeskanzlerin und CDU-Politikerin, die an Bord des Schiffes einen Mordfall löst. Und Urlauber sind hautnah mit dabei!

Mehr Nachrichten:

Weitere Informationen zum Kreuzfahrt-Krimi auf der „Mein Schiff 5“ sowie zu weiteren Projekten von Katharina Thalbach findest du in diesem Artikel unseres Partnerportals „MOIN.DE“.