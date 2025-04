Kreuzfahrt: Virus-Katastrophe an Bord! Passagiere können Kabine nicht mehr verlassen

So stellt man sich eine entspannte Kreuzfahrt nun wirklich nicht vor! Eigentlich möchte man Drinks an Deck genießen und dabei auf den Ozean blicken, sich bei einem Luxus-Dinner am Abend den Bauch vollschlagen und tagsüber die schönsten Regionen der Welt kennenlernen.

Stattdessen geht auf diesem Kreuzfahrt-Schiff ein fieser Virus um, der die Passagiere und auch Crewmitglieder dazu zwingt, sich zu isolieren. Was für ein Albtraum!

Kreuzfahrt: Virus-Katastrophe an Bord! Passagiere sind isoliert

Die Queen Mary 2, das Flaggschiff der Reederei Cunard, gehört zu den größten Passagierschiffen der Welt. Mit einer Länge von 345 Metern und Platz für 2.691 Passagiere und 1.173 Crewmitglieder bietet sie jede Menge Urlaubsvergnügen. Aber es ist auch klar: Wenn hier ein Virus ausbricht, kann es kritisch werden. Und genau das ist aktuell leider der Fall. Der Norovirus hat das Kreuzfahrt-Schiff erwischt. Es sollen insgesamt 183 Passagiere und auch 14 Besatzungsmitglieder erkrankt sein, wie der „Business Insider“ berichtet. Die Symptome reichen von Durchfall bis Erbrechen. Kein Spaß auf einer Kreuzfahrt!

Die Reise startete am Samstag (8. März) in England und führte erstmal in die Weltmetropole New York. Dann ging es weiter in die östliche Karibik. Geplant sind noch Barbados, St. Lucia und Grenada. Also eine echte Traumreise! Doch mit so einem Virus an Bord, kann eine Kreuzfahrt ganz schnell zum Albtraum werden. Ein Sprecher der Reederei erklärt, dass man nun umfangreichende Gegen- und Vorsichtmaßnahmen getroffen habe, wie eine komplette Grundreinigung des Schiffes, Isolation der erkrankten Personen sowie die Aktivierung der verstärkten Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle. Schon in der Vergangenheit hatte man damit Erfolg.

Norovirus kann sich rasend schnell ausbreiten

Ein Virus wie der Norovirus ist keine Seltenheit auf einem Schiff, daher wird er im Volksmund auch „Kreuzfahrt-Virus“ genannt. Doch viel häufiger soll diese Art Virus unter anderem Krankenhäuser oder Schule betreffen.

Doch die Ansteckung kann rasant voranschreiten. Das passiert zum Beispiel durch den direkten Kontakt zwischen Menschen, den Verzehr verunreinigter Lebensmittel oder durch das Berühren kontaminierter Oberflächen. Da sollte man vor allem auf einem Schiff wirklich aufpassen!

