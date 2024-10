Kreuzfahrt: Schiff muss plötzlich umdrehen – dann geht es ganz schnell

Auf dieser Kreuzfahrt konnten die Gäste kaum glauben, als sie diese Nachrichten hörten. Die Reederei hatte keine andere Wahl als die Reiseroute anzupassen, um die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten.

Am Donnerstag (3. Oktober) erhielten die Gäste der MSC Splendida die Nachricht, dass die Reiseroute geändert werden musste. Das Schiff befindet sich auf einer achttägigen Kreuzfahrt durch das östliche Mittelmeer und liegt momentan in der norditalienischen Hafenstadt Triest.

Kreuzfahrt-Route muss abgeändert werden

Man hatte keine andere Wahl, die Route der Kreuzfahrt anzupassen, weil die erwarteten Wetterbedingungen zu schlecht sind. Auf der Route durch das östliche Mittelmeer rechnet man nämlich mit starken Winden von mehr als 50 Knoten. Die Reederei berichtet, dass durch die starken Winde die sichere Manövrierfähigkeit im Hafen von Triest beeinträchtigt ist und man die Sicherheit der Gäste nicht gewährleisten kann.

Daher hatte die Reederei keine andere Wahl, als die Reiseroute der momentanen Kreuzfahrt auf der MSC Splendida anzupassen und den Hafen von Katakolo von der Reise zu streichen. Stattdessen wird sich das Schiff länger in Triest aufhalten und nach einem Tag auf See, statt in Katakolo, in der griechischen Hafenstadt Piräus eintreffen.

Gäste, die ursprünglich einen Ausflug in Katakolo gebucht haben, erhalten selbstverständlich ihr Geld zurück. Dieses wird automatisch dem Kabinenkonto zurückerstattet. Auch erhalten die Gäste der Kreuzfahrt einen Ausgleich für den Hafen, der jetzt nicht angefahren wird.

Schiff konnte erst später ablegen

Allen Gästen wird als Entschuldigung und Wiedergutmachung ein Bordguthaben von 50,00 Euro pro Person gutgeschrieben. Dieses Bordguthaben kann während der laufenden Kreuzfahrt an Bord des Schiffes ausgegeben werden.

Eigentlich sollte die MSC Splendida mit der geänderten Reiseroute am Freitagmorgen (4. Oktober) um 8:00 Uhr den Hafen von Triest verlassen. Wegen des schlechten Wetters konnte das Schiff jedoch erst um 11:35 Uhr vom Hafen ablegen. Bis Ende November werden auf der MSC Splendida noch Kreuzfahrten im Mittelmeer durchgeführt, bis das Schiff danach Südamerika ansteuert.