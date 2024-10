Urlaub auf dem Campingplatz: Geheimtipp entfesselt Panik – Camper haben Angst

Das wohl schönste am Campen ist die Freiheit, die man dabei hat. Deswegen entscheiden sich auch immer mehr Menschen für einen Urlaub auf dem Campingplatz. Doch auch beim Campen gelten natürlich einige Regeln, an die du dich halten musst.

Während gegen einen Urlaub auf dem Campingplatz nichts spricht, sind das Wildcampen und Wildzelten in Deutschland verboten, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet. Sein Wohnmobil gratis irgendwo abstellen und einfach Urlaub machen, ist also nicht ganz so einfach möglich. Aktuell kursiert unter Campern ein Geheimtipp, der Abhilfe schaffen soll. Doch einige Urlauber fürchten böse Konsequenzen.

Urlaub auf dem Campingplatz: Kriminalrate gibt Anlass zur Sorge

In einer Camping-Gruppe bei Facebook teilen zahlreiche Camping-Freunde kostenlose Stellplätze. So sollen auch Urlauber mit einem schmalen Geldbeutel auf ihre Kosten kommen. Eine Reisende empfahl beispielsweise den Einfelder See – und ihr Tipp klingt zuerst einmal super: im Norden zwischen Hamburg und Kiel, ausreichend Ruhe, sauberes Dixi-Klo in 50 Meter Entfernung. Laut eigenen Angaben war die Frau sogar allein am Einfelder See unterwegs – und fühlte sich trotzdem sicher.

Urlaub auf dem Campingplatz: Touristen sind DESWEGEN stark verunsichert

Doch Vorsicht: Der Einfelder See liegt in der Stadt Neumünster. Und bei einem Blick auf die Kriminalrate der Stadt ist Schluss mit Lustig. Andere Urlauber sind deswegen ziemlich verunsichert: „Gerade in Neumünster würde ich mich nicht sicher fühlen“, heißt es unter anderem. Dein Urlaub könnte dann zwar kostenlos sein, er könnte aber auch böse Konsequenzen mit sich bringen, wenn du Opfer von Kriminellen wirst.

Die genaue Kriminalrate der Stadt Neumünster und auf welchem Platz sie damit traurigerweise in Deutschland liegt, bekommst du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“. Hier geht es zum Artikel.