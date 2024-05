Kreuzfahrt: „Mein Schiff“-Gäste drehen durch – Grund ist dieses Verhalten der Passagiere!

Was ein Reisender bei einer Kreuzfahrt auf der „Mein Schiff 1“ von Tui Cruises erlebte, schockiert auch andere Kreuzfahrt-Fans. Dabei hatte alles so schön angefangen.

Bei strahlendem Sonnenschein den Ausblick aufs Meer genießen und dann später eine köstliche Mahlzeit im Bordrestaurant einnehmen. Das war der Gedanke, doch lief es dann ganz anders ab, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Kreuzfahrt-Gast beschwert sich über Störenfriede an Bord

In einer Facebook-Gruppe schüttet der „Mein Schiff“-Gast sein Herz aus. „Gerade an der Pier in Alesund und die Sonne blitzt uns gepflegt das Hirn weg – es könnte so schön sein“, beginnt er seine Erzählung. Doch sollte sich die entspannte Zeit auf dem Dampfer bald in eine unruhige Tortur verwandeln.

So erzählt der Urlauber, er hätte in der X-Lounge das Vergnügen gehabt, in der Nähe einer Familie mit kleinen Kindern gesessen zu haben. Diese hätten „ununterbrochen herumgenölt“ und ihm die Mahlzeit so gehörig verdorben. Und das sei nicht nur einmal vorgekommen, sondern gleich bei sechs von acht Mahlzeiten der Fall gewesen.

Kreuzfahrt: Reaktion der Eltern irritiert

Und als der Gast dann die Familie auf die Störung hin ansprach und um Ruhe bat, hätten die Eltern nur mit Unverständnis reagiert und ihn angewiesen, „gefälligst Rücksicht zu nehmen“. Kein Wunder, dass der Urlauber da mit den Eltern nicht einer Meinung war. Doch war eben nichts zu machen. Und so musste er sich auch den Rest der Reise über mit dem Geplärre abfinden.

Doch bekommt er jetzt wenigstens im Nachhinein Unterstützung von den anderen Mitgliedern in der Facebook-Gruppe.