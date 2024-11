Kreuzfahrt: Kapitän setzt Notruf ab – dann geht alles ganz schnell

Notfall auf hoher See! Am Mittwoch (6. November) musste der Kapitän eines Kreuzfahrtschiffes einen Notruf absetzen. Allerdings befand sich der Dampfer zu dem Zeitpunkt noch fast 500 Kilometer vom Land entfernt. Gran Canaria, eine der Kanaren-Inseln Spaniens, lag am nächsten und erhörte sofort die Bitte.

Ein Helikopter und ein Flugzeug machten sich sofort auf den Weg. Denn es ging um ein Menschenleben. Ein Passagier hatte auf der Kreuzfahrt einen medizinischen Notfall und musste umgehend ins Krankenhaus.

Kreuzfahrt: Medizinischer Notfall an Bord

Dabei hatte die Kreuzfahrt-Saison rund um die Kanaren gerade erst angefangen… Am Mittwoch wurde ein 60-Jähriger aus Dänemark bei einer Kreuzfahrt mit der „MSC Seaside“ plötzlich ins Bord-Krankenhaus eingeliefert. Wie sich herausstellte, litt der Mann an einer akuten Bauchfell-Entzündung. Auf dem Schiff konnte ihm leider nicht ausreichend geholfen werden, er musste dringend in die Notaufnahme – und das an Land in einer Klinik mit besserer Versorgung.

Sofort funkte der Kapitän die Luftrettung an. Die Luftwaffe der Kanaren-Insel Gran Canaria nahm den Notruf entgegen und entsendete umgehend einen Helikopter. Der wurde sogar von einem Flugzeug begleitet.

Kreuzfahrt: Plötzlich muss alles ganz schnell gehen

Um den Patienten möglichst schnell an Land zu bekommen, stand das Flugzeug der Besatzung im Hubschrauber mit den nötigen Windinformationen bei, um die Flugdauer möglichst kurz zu halten. So schaffte es der Heli rechtzeitig zum Schiff und konnte dort den Patienten in Empfang nehmen.

Auch an Land in Las Palmas auf Gran Canaria stand das medizinische Personal bereits bereit. Der 60-jährige Kreuzfahrt-Passagier kam sofort in die Notaufnahme und wurde versorgt, wie die „Teneriffa News“ berichten.