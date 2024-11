Kreuzfahrt: Durchsage an Deck – Kapitän muss sofort eingreifen

„Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön“, so heißt es in dem bekannten Kinderlied. Die Gäste auf dem Kreuzfahrt-Schiff AIDAmar mussten jetzt leider Gegenteiliges erfahren. Denn der Kapitän musste eine folgenschwere Entscheidung treffen – es geht um die Sicherheit von Mitarbeitern sowie Gästen.

Auf einem Kreuzfahrt-Schiff der Aida mussten die Gäste nun schlucken. Mittels einer Durchsage teilte der Kapitän den Passagieren des Schiffs die traurigen Nachrichten mit. Die Folge: zwei Häfen auf der Route der AIDAmar müssen jetzt entfallen.

Kreuzfahrt: Zwei Häfen entfallen

Eigentlich sollte die AIDAmar in 14 Tagen von Warnemünde bis Hamburg fahren. Unter den Stopps dabei sind Haugesund, Leknes, Sortland, Alta, Tromsö, Bodo, Stavanger und schließlich Hamburg. Das Kreuzfahrt-Schiff war unter dem Motto „Herbstliche Nordlichter ab Warnemünde“ am 03. November in See gestochen.

Doch dann die schlimme Nachricht, von der die Passagiere in den ersten Tagen ihrer Seereise erfahren: Aufgrund einer Sturmfront können die Häfen Leknes und Sortland nicht angelaufen werden! Der Kapitän des Kreuzfahrt-Schiffes musste zur Sicherheit von Crew und Passagieren die Route anpassen. So haben die Gäste der AIDAmar nun zwei Seetage. Anschließend hält das Schiff für voraussichtlich drei Tage in dem Hafen in Alta.

Bis zum 17. November ist die AIDAmar noch unterwegs. Anschließend wird sie zu zwei langen Winterpausen aufbrechen: ab dem 17. November geht es für drei Wochen auf die Kanaren und ab dem 08. Dezember begibt sich das Kreuzfahrt-Schiff in Richtung Karibik. Diese Reise endet am 20. Januar wieder in Hamburg.