Kreuzfahrt: Der Tag ist gekommen – Aida-Passagiere müssen Abschied nehmen

Es war bereits abzusehen, doch jetzt ist der Tag endgültig gekommen. An einer der beliebtesten deutschen Anlaufstelle für Kreuzfahrtschiffe kehrt nun für mehrere Monate Ruhe ein.

Für hartgesottene Kreuzfahrt-Fans, die gefühlt die gesamten Routenpläne von Aida, Tui und Co. im Schlaf aufsagen könnten, ist es zwar keine Überraschung, weil es sich um einen alljährlichen Termin handelt. Für Aida-Passagiere jedoch bringt er eine wichtige Information mit sich.

Kreuzfahrt: Für dieses Jahr ist Schluss

Insgesamt mehr als 5.800 Passagiere finden Platz auf den beiden Schiffen AIDAmar (3.780) und AIDAdiva (2.050). An Bord dieser Dampfer geht es für die Reisenden in Richtung Ostsee und Skandinavien – vor allem die Norwegen-Route der AIDAmar ist sehr beliebt. Startpunkt der Fahrten ist dabei stets Warnemünde in Rostock (Mecklenburg-Vorpommern).

Doch jetzt wird der Betrieb an der Ostsee deutlich heruntergefahren – zumindest für das Kalenderjahr 2024. Am Sonntag (3. November) lief die AIDAmar ein letztes Mal für dieses Jahr in Richtung Haugesund aus. Zwei Wochen lang geht es auf der Route „Herbstliche Nordlichter“ an der norwegischen Küste entlang – bevor die Reise dann schließlich in Hamburg endet.

In der Hansestadt bleibt das Schiff dann für die gesamte Wintersaison 2024/25 stationiert, um von dort aus Passagiere in die Karibik oder auf die Kanaren zu bringen. Sonne, Strand und Meer sind während des kalten Winters in Deutschland einfach deutlich beliebter als die rauen Fjorde Norwegens.

Erst im April 2025 geht es weiter

Erst am 13. April 2025 kehrt die AIDAmar wieder nach Warnemünde zurück, um erneut die Ostsee und die Norwegen-Strecke zu befahren. Bis dahin müssen sich Fans des Kussmundschiffs noch gedulden.

Immerhin: Laut dem Portal „Schiffe und Kreuzfahrten“ bleibt die AIDAdiva für diese Zeit in Warnemünde stationiert – aber auch sie wird in der nun beginnenden Winterpause keine Ziele mehr ansteuern. Am Montag (4. November) legt sie in Warnemünde an und beendet die Hauptsaison.