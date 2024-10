Kreuzfahrt: Unheimliche Szenen an Deck – Passagiere trauen ihren Augen nicht

Auf dieser Kreuzfahrt konnte man es nicht fassen, als man diese Szenen am Deck des Schiffes beobachtete. Kurz nach Mitternacht kam es nämlich dort zu Bildern, die man eigentlich nur aus Horrorfilmen kennt.

Das Kreuzfahrt-Schiff „Serenade of the Seas“ befand sich gerade auf dem Weg von Costa Maya zur mexikanischen Insel Cozumel. Als Passagiere um Mitternacht am Deck des Schiffes waren und in den Himmel blickten, wurde es gruselig.

Kreuzfahrt: Tote Vögel fallen auf das Deck

Plötzlich sah man dort Tausende Vögel und Motten, die über dem Kreuzfahr-Schiff kreisten. Wie „RTL“ berichtet, fielen plötzlich viele der Vögel tot auf das Deck des Schiffes, was die Passagiere des Schiffes immens schockierte.

Anscheinend haben die Vögel einen sicheren Ort gesucht, um zu landen. Viele der Tiere haben es einfach nicht mehr geschafft und hatten keine Kraft mehr, weswegen sie tot auf das Deck des Kreuzfahrt-Schiffes „Serenade of the Seas“ gefallen sind.

Laut Experten kam es wegen des Hurrikans Milton, der über den US-Bundesstaat Florida hinweg fegte, zu dem erschreckenden Vorfall. Es wird vermutet, dass die Tiere wegen der extrem starken Winde erschöpft waren. Sie haben einen sicheren Ort zum Landen gesucht, um sich auszuruhen.

Vögel waren zu erschöpft, um zu fliegen

Die Vögel hatten keine Kraft mehr zu fliegen, und der letzte Versuch, auf dem Kreuzfahrt-Schiff „Serenade of the Seas“ zu landen, war ebenfalls nicht von Erfolg vergönnt. Der Vorfall wurde von einem der Passagiere der Kreuzfahrt komplett gefilmt.

Nachdem erschreckenden Vorfall auf der Kreuzfahrt wurde das komplette Deck von dem Personal des Schiffes gesperrt. Ein schockierender Anblick, mit dem man nicht auf seiner Reise durch die westliche Karibik gerechnet hat.