Fiese „Plage“ macht sich auf Mallorca breit – Urlaubern spielt sie richtig übel mit

In den Herbstferien zieht es viele Urlauber aus Deutschland nach Mallorca. Und dafür ist nicht nur der nahende Saison-Abschluss Grund genug. Dieser Tage werden auf der Sonneninsel nochmal bis zu 30 Grad erwartet – ein regelrechtes Sommer-Comeback mitten im Oktober (hier mehr dazu >>>)!

Doch Touristen sehen sich jetzt auch mit einer großen Gefahr konfrontiert. Denn auf Mallorca macht sich eine regelrechte Plage breit, die ihnen das Leben schwer macht und sie in Angst versetzt.

Üble Masche auf Mallorca!

Immer wieder warnen Urlauber auf Mallorca vor fiesen Betrugsmaschen. Doch ein Trick spielt vielen derzeit richtig übel mit. Einige Touristen und Einheimische warnen vor dem fiesen Trick jetzt in den Sozialen Netzwerken. Besonders in den beliebten Touristen-Regionen Sóller, Santa Ponsa und Cala Ratjada scheint die Betrugswelle jetzt Überhand zu nehmen. Dabei werden Urlauber von Fremden angesprochen und gefragt, ob sie Geld für die öffentliche Toilette oder Parkuhr wechseln können.

Doch in dem Moment, wo der Geldbeutel gezückt wird, schlagen die perfiden Betrüger zu. So berichtet es jetzt ein schockierter Mann aus Deutschland, der in Sóller unterwegs war: „Ich wurde heute von einem jungen Paar (…) angesprochen, ob ich ihnen 2 Euro klein machen kann. (…) Ich kam dem Wunsch nach und ging anschließend zu meinem Fahrzeug. Ich öffnete die Fahrertür, legte meinen Rucksack und meine Kamera ab, in dem Moment drückte sich der Mann in mein Fahrzeug, redete irgendetwas mit rumänischem Akzent daher und lenkte mich ab, dann spürte ich etwas an meiner linken Hosentasche und ahnte Böses…“

Auch Einheimische warnen Touristen

Der Urlauber rief laut um Hilfe. Die Betrüger seien dadurch selbst in Panik geraten und hätten die Kontrolle verloren. Der Deutsche konnte sich in sein Auto retten, doch bevor er davon fahren konnte, versuchte es der Unbekannte erneut, in sein Fahrzeug zu kommen. „Nachdem das nicht klappte, haute er mir vor Wut auf die Kühlerhaube. Das war ein Schreck, ich hoffe nun mal so etwas nicht noch einmal zu erleben! Bitte seid vorsichtig“, warnt er nun auch andere auf Mallorca.

Auch andere Urlauber melden sich unter dem Facebook-Beitrag zu Wort und offenbaren, selbst auch andernorts fast Opfer der Wechselgeld-Betrugsmasche geworden zu sein. „Manman, furchtbar so etwas zu erleben…“, kommentiert so etwa eine entsetzte Deutsche. Aber auch einige Einheimische werden deutlich: „Eine Plage“ oder „Wir Spanier sind von der Angst geheilt. Nicht einmal Wasser, selbst wenn sie uns darum bitten würden“, ist in den Kommentaren zu lesen. Bleibt zu hoffen, dass ihre Worte für Urlauber auf Mallorca Warnung genug sind.