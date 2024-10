Irre Wende auf Mallorca – damit hätte niemand mehr gerechnet

Mallorca – die Sonneninsel, die vor allem bei vielen deutschen Touristen die Herzen höherschlagen lässt. Anders als in der Heimat gehören Sonnenschein und hohe Temperaturen zum Leben oder Urlauben auf der Insel dazu. Auch deswegen zieht es jährlich Millionen Touristen hierher.

Der Oktober gilt dennoch auch in Spanien bereits als Herbstmonat. Die Tage mit Temperaturen um die 40 Grad sind vorbei. Für gewöhnlich fallen die Werte auf um die 23 Grad. Wie der spanische Wetterdienst nun jedoch meldete, haben die kommenden Tage auf Mallorca eine kleine Überraschung für all diejenigen parat, die sich derzeit auf der Insel befinden.

Mallorca erlebt erneut sommerliche Tage

In Deutschland ist schon längst der kühle Herbst mit reichlich Regen und niedrigen Temperaturen eingekehrt. Im Herbst auf Mallorca hingegen scheint weiterhin die Sonne – sehr zur Freude all derjenigen, die dort derzeit ihren Urlaub verbringen. Zwar sollte man auch hier am Abend und in der Nacht bereits einen Pulli oder eine Jacke dabei haben. Doch tagsüber kommt es noch dicker!

Denn auch wenn es sich bei den derzeitigen Temperaturen um die 25 Grad bereits sehr gut aushalten lässt, kehrt der Sommer noch einmal zurück auf die Insel – wenn auch nur kurz. Am Samstag (12. Oktober) steigen die Temperaturen im Norden der Insel auf bis zu 27 Grad. Doch das soll es noch nicht gewesen sein.

Auch die Hitze kehrt zurück

Am Sonntag (13. Oktober) wird dann die 30 Grad-Marke geknackt – so sagt es der spanische Wetterdienst „Aemet“ voraus. Somit steht an diesem Tag erneut ein Hitzetag auf der Insel an. Bei nur leicht bewölktem Himmel steht einem Tag am Strand also nichts im Wege.

Doch auch das soll noch nicht der Höhepunkt gewesen sein! Denn mit Beginn der neuen Woche steigen die Temperaturen am Montag (14. Oktober) und Dienstag (15. Oktober) noch einmal um ein Grad auf 31 Grad.

Die Wassertemperatur betragt am Freitag (11. Oktober) am Ballermann in S’Arenal 23 Grad. Anders als im Hochsommer können Badewillige sich an diesen Tagen im Meer vor Mallorca abkühlen (mehr dazu hier).