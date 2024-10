Urlaub auf Mallorca: Wir wollten um 9 Uhr in den Bierkönig am Ballermann – damit hatten wir nicht gerechnet

Der Ballermann nähert sich mit großen Schritten dem Ende der Saison. Gerade für viele Deutsche aktuell nochmal Grund genug, ein letztes Mal für dieses Jahr einen Urlaub auf Mallorca zu verbringen und die Partys zum Closing mitzunehmen.

Eine der Adressen für feierwütige Mallorca-Touristen ist der Bierkönig. Und wer schon mal am Ballermann einen Party-Urlaub verbracht hat, weiß, dass hier nicht nur die Nacht zum Tag gemacht wird. Im Bierkönig kann man auch schon morgens mit dem ersten Bier, Longdrink oder einem anderen Getränk seiner Wahl in den Tag starten. Die Öffnungszeiten im Eingang und im Netz: 9 Uhr bis 5 Uhr morgens. Doch als unsere Reporterinnen am Mittwochmorgen (9. Oktober) pünktlich zum Beginn beim Bierkönig vor der Tür standen, trauten sie ihren Augen kaum.

Urlaub auf Mallorca: Am Bierkönig folgt die Überraschung

Denn statt Touristen-Massen erwartete sie hier um Punkt 9 Uhr gähnende Leere. Lediglich ein paar Straßenverkäufer, vielen besser bekannt als Helmuts, hatten sich in die Schinkenstraße verlaufen. Und vorm Eingang folgte für unsere Reporterinnen die nächste Ernüchterung: die Türen des Bierkönigs am Ballermann waren noch verriegelt. Im Inneren sah man lediglich eine Handvoll Angestellte, die das beliebte Urlaubslokal auf Mallorca für den neuen Tag vorbereiteten.

Um kurz nach 9 Uhr wurde dann zumindest dem Verkaufsstand und dem Biergarten am Bierkönig Leben eingehaucht. Als wir eine T-Shirt-Verkäuferin auf die geschlossenen Türen und gähnende Leere vorm Laden ansprechen, entgegnet sie nur lachend, dass die Touristen wohl noch „beim Frühstück seien“. Erst um 11 Uhr könnte man hier mit richtigem Andrang rechnen.

Urlaub auf Mallorca: Gähnende Leere vom Bierkönig am Ballermann um 9 Uhr morgens. Foto: Sarah Fernández/DER WESTEN

DAS steckt hinter den Änderungen

Im Gespräch mit einem Bar-Mann am Biergarten erfahren wir dann, das aktuell erst um 10 Uhr im Bierkönig geöffnet wird. Wer sich dennoch schon am Lokal den ersten Drink des Tages gönnen will, hat aber vorab schon am Biergarten die Möglichkeit dazu. Doch warum macht der Bierkönig aktuell nicht schon um 9 Uhr auf, wie es auf dem Schild im Eingang und im Netz heißt?

Die Gründe liegen an diesem Tag für Urlauber auf Mallorca wohl auf der Hand. Einerseits ist der Oktober nicht mehr Hauptsaison für feierwütige Touristen. Zwar werden sich zum Closing vom 24. bis 27. Oktober die Läden am Ballermann voraussichtlich nochmal gut füllen. Aber die meisten verbringen ihren Urlaub auf Mallorca wohl doch eher in den Sommermonaten.

Andererseits spielte am Mittwochmorgen auch das Wetter den Mallorca-Urlaubern übel mit. Denn die Herbstzeit ist auch langsam auf der Sonneninsel zu spüren. Die Temperaturen sind in den vergangenen Tagen merklich auf 23 bis 26 Grad runtergegangen. Und gerade am Strand kommt es einem durch die starken Winde deutlich kühler vor. Welche Konsequenzen das stürmische Wetter diese Woche bedeutete, kannst du hier nachlesen >>>.