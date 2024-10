Kreuzfahrt: TUI schmeißt beliebten Hafen raus – es gibt keine Hoffnung mehr

Auweia, diese Kreuzfahrt war ein Schuss vor den Bug! Reisen in den Orient sind äußerst beliebt und gehören zu den Topzielen, wenn es in den Urlaub auf hoher See geht. Doch die Reederei TUI Cruises muss sich jetzt strengen Regularien beugen und umrouten.

Bitter für die vielen Passagiere dabei: Beliebte Häfen fallen weg! So machten strenge Regeln der „Mein Schiff“-Gäste einen Strich durch die Rechnung. Der Grund liegt dabei ausgerechnet im Hafen selbst. Das berichtet unser Partnerportal MOIN.de.

Kreuzfahrt: TUI schmeißt beliebten Hafen raus

Dubai und andere Häfen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar oder Oman erfreuen sich bei Kreuzfahrern reger Beliebtheit. Auch Saudi-Arabien will von der Reiselust profitieren. Doch strenge Regeln dürften den Gästen eher wenig gefallen. Denn mittelfristig sollen die saudischen Häfen wie Dschidda und Dammam auf der Route stehen.

Neben TUI hatten auch die Reedereien MSC und Aida diese Ziele auf dem Schirm. Doch es gibt Probleme, denn: Im streng muslimischen Saudi-Arabien sind Alkohol und Schweinefleisch verboten. Auch während der Liegezeit dürfen die Kreuzfahrtschiffe weder Alkohol noch Schweinefleisch an Bord haben.

Streng muslimische Länder verbieten Alkohol und Schweinefleisch

Das ist aber längst nicht die einzige große Hürde, die es für die deutschen Reedereien zu bewältigen gibt. Wer nämlich in Saudi-Arabien einen Landgang machen will, muss ein spezielles Visum vorweisen. Wer das nicht hat, kann zwar an der Kreuzfahrt teilnehmen, muss aber an Bord bleiben.

Darüber war der Unmut bei den TUI-Gästen so groß, dass Dammam jetzt aus den Orient-Routen gestrichen wurde! Eigentlich wollte TUI anders vorgehen.