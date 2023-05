Kreuzfahrt-Liebhaberin bucht Traumreise – was sie dafür aufgeben muss, ist schockierend

Viele Menschen träumen ihr Leben lang von einer Kreuzfahrt. Einmal auf hoher See sein und in kurzer Zeit zahlreiche Traumziele entdecken. So auch Sharon Lane. Die ehemalige Lehrerin aus dem US-Bundesstaat Kalifornien möchte allerdings das Wort „kurz“ aus ihrem Reisevokabular streichen.

Denn Zeit hat die 75-Jährige Rentnerin genug. Doch für eine ausgedehnte Weltreise fehlt ihr das Geld. Bis sie von einem außerordentlichen Kreuzfahrt-Angebot hört. Doch auch dafür muss sich die reiselustige Amerikanerin von sehr viel trennen, wie sie dem US-Sender „CNN“ verrät.

Kreuzfahrt-Fan geht jahrelang an Deck

Drei Jahre lang auf hoher See? „Life at Sea Cruises“ macht’s möglich. Die Idee: Eine Kabine auf dem Kreuzfahrtschiff MV Gemini und das Versprechen von 375 Häfen in 135 Ländern zum Preis von mindestens 30.000 Dollar (umgerechnet rund 27.500 Euro) pro Jahr. Eine gewaltiges Angebot, über das Sharon Lane nach eigenen Angaben nicht lang nachdenken muss.

Innerhalb eines Tages kalkulierte die Kreuzfahrt-Liebhaberin alles durch. Um sich die dreijährige Reise erlauben zu können, habe sie ihren Mietvertrag aufgeben müssen und 95 Prozent ihres Hab und Guts verkaufen müssen. Was sie im Gegenzug dafür erhält, würde möglicherweise nicht jeden an Deck locken.

Spartanische Kreuzfahrt-Reise

Während viele Kreuzfahrt-Urlauber bei der Auswahl ihrer Kabine besondere Ansprüche haben, lässt sich Sharon Lane auf das günstigste Zimmer ein. Es ist gerade einmal 12 Quadratmeter groß. Balkon? Fehlanzeige. Schockierend: Nicht mal ein Fenster hat die Kabine! Stattdessen gebe es lediglich einen Bildschirm, über den sie per Videoübertragung einen Blick nach draußen bekomme.

„Es zeigt tatsächlich das, was du draußen sehen würdest, wenn du ein Fenster hättest“, berichtet die 75-Jährige gegenüber „CNN“. „Mir reicht das, wirklich“, versichert sie. Die meiste Zeit wolle sie ohnehin an Deck verbringen und die zahlreichen Angebote nutzen (Fitnessstudio, Pool, Bar, Veranstaltungen). Sie liebe es einfach, mit einem Schiff durch den Ozean zu pflügen. Im Preis enthalten sind übrigens auch Reinigung, Wäsche, Internet und Getränke. Ab November soll es soll es losgehen. Bis dahin will die 75-Jährige ihr altes Leben und fast ihren gesamten Besitz aufgeben. Und das alles für eine Reise in einer Kabine ohne Ausblick – dafür aber mit der Chance auf traumhafte Orte wie der Chinesischen Mauer, dem Taj Mahal oder Machu Picchu.