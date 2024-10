Kreuzfahrt: Passagier ist alleine unterwegs – DAMIT hätte er niemals gerechnet

Wer des Öfteren eine Kreuzfahrt unternimmt, trifft an Bord alle möglichen Grüppchen. Sei es die Familie mit Kindern, die mit Oma und Opa im Schlepptau unterwegs ist oder auch der Kegelklub, dessen Mitglieder gerne ausgelassen feiern. Auf so einem Luxusdampfer ist halt für jeden Geschmack etwas dabei.

Ganz allein unterwegs sind hier wohl die wenigsten. Doch auch das kommt vor. Was ein Passagier dabei erleben kann, ist erstaunlich.

Kreuzfahrt speziell auf Solo-Reisende ausgelegt

Für viele klingt es sicher erstmal komisch, alleine in den Urlaub zu fahren. Die meisten Menschen gehen nicht mal alleine ins Kino. Doch jetzt möchte die Norwegian Cruise Line (NCL) das Alleinreisen revolutionieren, heißt es in einem Bericht von „Kreuzfahrt Aktuelles“. Dabei ist das Thema für die Reederei nichts Neues. Bereits seit 2010 gehört sie zu den Pionieren in Sachen „Solo-Travel“. Inzwischen verfügt fast jedes Schiff des Unternehmens über Studio-Kabinen und eine Studio-Lounge, die nur für Alleinreisende gedacht sind.

Doch was sind die Vorteile bei dieser Art zu Reisen? Kevin Bubolz, Managing Director Continental Europe, Middle East & Africa bei NCL, fast es so zusammen: „Alleine zu verreisen gibt einem die Freiheit und Flexibilität, seinen Urlaub ganz nach den persönlichen Wünschen zu gestalten und mehr für sich aus der kostbaren freien Zeit herauszuholen.“

Reederei bietet Alleinreisenden viele Möglichkeiten

Die Reederei Norwegian Cruise Line bietet dabei jede Menge Vorteile für Alleinreisende an. Am Wichtigsten dabei ist wohl der Preis. Denn normalerweise müssen Alleinstehende auf einer Kreuzfahrt das Doppelte zahlen, weil sie für sich alleine eine 2er-Kabine buchen müssen. NCL bietet dagegen auf allen 19 Schiffen Solo-Kabinen an, daher fällt auch der Einzelzimmerzuschlag weg. Und die Kabinen sind keinesfalls kleine Abstellkammern, die Gäste können auch hier zwischen verschiedenen Kategorien wählen – je nach Budget.

Ein weiterer wichtiger Punkt für Alleinreisende ist dann trotzdem die Gemeinschaft. Das Unternehmen bietet daher einen ganz privaten Bereich für die Gäste an, in dem sie Kontakte knüpfen können. Zudem soll es auch spannende Aktivitäten für Solo-Reinsende geben. Klingt doch gar nicht so schlecht!

