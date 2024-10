Kreuzfahrt: Passagierin verlässt ihr Zuhause – es ist ein Abschied für immer

Für manche ist eine Kreuzfahrt lediglich ein Urlaub, für andere ist es eine Lebenseinstellung. So hört man immer öfter von Passagieren, die einfach auf dem Schiff bleiben und nicht nach Hause zurückkehren. So auch diese Passagierin.

Als Rentnerin ohne familiäre Bande, die sie zurückgehalten hätten, verkaufte sie beinahe alles, was sie besaß und machte sich auf die Reise ihres Lebens. Sie wollte die neu gewonnene Freiheit auf dem Meer genießen. Es sollte ein Abschied für immer werden.

Kreuzfahrt statt Haus

Die beiden Schwestern hatten diesem Tag lange entgegengefiebert. Sobald sie ins Rentenalter kamen, verkauften sie ihre Häuser und alles darin, um sich ihren größten Traum zu finanzieren: Die Welt von einem Kreuzfahrt-Schiff aus zu entdecken. Sie behielten nichts außer wichtigen Unterlagen und ein paar Dingen mit sentimentalem Wert, die sie in einem Lager aufbewahrten.

Den Anfang machte die ältere Schwester. Die 69-Jährige war schon immer ein großer Fan der Reisen auf See. Sie fing an mit kürzeren Fahrten. Irgendwann wurden daraus Wochen und schließlich Monate. 2014 verkaufte sie dann ihr Haus für 355.000 Dollar und blickte nicht länger zurück. Ihre jüngere Schwester (63) tat es ihr 2022 gleich.

Kreuzfahrt-Passagierin gibt weniger Geld aus früher

Tatsächlich sind die Geschwister nicht immer auf der gleichen Kreuzfahrt unterwegs. Die 69-Jährige, die einen Blog über ihr Leben an Deck führt, war zuletzt auf einer 53-tägigen Reise nach Japan von Washington aus. Bis Mai 2025 ist sie bereits verplant. Nach Japan geht es weiter durchs Mittelmeer für 40 Tage und gut 5.000 Dollar. Danach verbringt sie die Feiertage – eine Woche – in der Karibik für weitere 1.000 Dollar. Den Abschluss macht vorerst eine 124-tägige Weltreise für über 22.000 Dollar.

Im gesamten Jahr 2024 hat die Passagierin bereits 52.000 Dollar für Kreuzfahrten ausgegeben. Prämien helfen ihr das Budget zu halten, außerdem entscheidet sie sich meist für die günstigen Kabinen ohne Meerblick. „Das ist einer dieser Kompromisse, die es mir ermöglichen, die meiste Zeit des Jahres auf See zu verbringen.“

Kreuzfahrt-Routinier gibt Tipps

Für die ältere der beiden Schwestern ist das Leben auf See sogar wirtschaftlicher als ihr Haus weiter zu finanzieren. „Früher hatte ich ein großes Haus mit einem Pool und drei Autos“, erzählte sie gegenüber dem „Business Insider“. „Ohne all das habe ich viel mehr Geld, das ich für Reisen ausgeben kann.“

In einem ihrer Blog-Einträge gibt sie Tipps für das Leben auf See. „Nehmen Sie die gleiche Einstellung wie zu Hause an und denken Sie an die Kosten. Erkunden Sie die Häfen auf eigene Faust.“ Dazu gehört auch, das Casino zu meiden, sich eine Internet-Pause zu gönnen und auf Wasser statt Limo oder alkoholische Getränke umzustellen. „Und denken Sie daran, dass Sie mit dem Geld, das Sie auf dieser Reise nicht ausgeben, eine Menge für eine weitere Kreuzfahrt sparen können.“