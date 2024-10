Kreuzfahrt: Wenn du diese Regeln am Buffet nicht einhältst, könnte es unschöne Folgen haben

Eine Kreuzfahrt soll vor allem eins sein: herrlich entspannend. Und was für zahlreiche Passagiere ebenfalls zu einem Urlaub auf dem Meer dazugehört, ist gutes Essen. Doch am Buffet solltest du dich an bestimmte Regeln halten – sonst könnte es unschön werden.

In einem Video auf dem Youtube-Kanal „Tips for Travellers“ verrät Kreuzfahrt-Experte Gary Bembridge seine Tipps bezüglich des Schiffs-Buffets. Er rät: Beim Einsteigen auf das Schiff solltest du das Buffet nicht nutzen!

+++Kreuzfahrt: Kapitän bleibt keine andere Wahl – seine Entscheidung hat Folgen für alle Passagiere+++

Kreuzfahrt-Experte gibt wertvolle Tipps

„Zunächst einmal gehen kluge Kreuzfahrtpassagiere am Tag der Einschiffung im Allgemeinen nicht zum Mittagessen am Buffet. Es ist nicht nur voll, sondern es gibt auch bessere Optionen und Dinge, mit denen Sie den Menschenmassen zuvorkommen können, indem Sie nicht dort essen“, berichtet das englischsprachige Medium „Express“.

Auch interessant für dich: Selbst Kreuzfahrt-Profis schauen genau hin: Experte enthüllt, wie Urlaub nur die Hälfte kostet

Gary hat noch weitere Tipps für Kreuzfahrt-Passagiere: „Es gibt immer bessere Alternativen, die weniger überfüllt sind und tatsächlich ein gehobenes Speiseerlebnis bieten. Der Hauptspeisesaal ist eine davon, wenn er geöffnet ist. Neben einer ruhigeren Atmosphäre und einer guten Speisekarte gibt es einige wichtige Dinge, die Sie am Einschiffungstag dort tun sollten, um den Menschenmassen zuvorzukommen und ein besseres Speiseerlebnis für Ihre gesamte Kreuzfahrt zu gewährleisten.“

Vermeide die Stoßzeiten am Buffet

Laut Gary ebenfalls wichtig: Sich bezüglich Nahrungsmittelallergien mit dem Personal absprechen. „Der Oberkellner ist da, um zu helfen und zu beraten, wie man mit all dem umgeht, also ist es wirklich wichtig, ihn frühzeitig zu kontaktieren.“

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Außerdem solle man die Stoßzeiten am Buffet vermeiden, um so Stress und Chaos zu entgehen. „Beim Frühstück ist das normalerweise etwa eine Stunde, bevor das Schiff in den Hafen einläuft, weil die Leute essen möchten, bevor sie zu Ausflügen oder Erkundungstouren in den Hafen einlaufen.“