Kreuzfahrt-Gäste in Angst vor Hurrikan – Experte spricht Klartext

„Wind und Sturm. Mein schönstes Liebeslied, singt der Wind, wenn er nachts von Süden weht“, sang schon Schlager-Ikone Michelle (52). Doch nicht nur in romantischen Liebesstunden sorgt der Wind für die passende Stimmung, auch auf hoher See lassen sich viele eine Brise um die Nase wehen.

Na ja – solange es bei einer ruhigen Brise bleibt. Schließlich kann sich auf hoher See schnell ein Sturm zusammenbrauen. Klar, dass gerade viele Kreuzfahrt-Gäste angesichts zahlreicher Filmklassiker wie Titanic und Co. sich vor einer Katastrophe oder gar einem Sturm fürchten. Jetzt hat sich sogar ein Experte dazu zu Wort gemeldet – doch sind die Sorgen berechtigt?

Kreuzfahrt: Hurrikan-Gefahr auf hoher See?

Hurrikan Milton, Hurrikan Beryl bis hin zu Hurrikan Oscar – sie alle haben meist freundlich klingende Namen, können aber nicht nur viele Menschen in Gefahr bringen, sondern auch Haus und Hof. Und nicht nur das ist bedroht, auch viele Kreuzfahrtschiffe wurden durch solche Stürme schon schwer beschädigt.

Klingt logisch, schließlich war die Hurrikan-Saison im Atlantik in diesem Jahr wohl so schlimm wie noch nie. Doch von Aufatmen kann noch lange keine Rede sein, immerhin dauert die Sturmzeit offiziell von Anfang Juni bis Ende November 2024. Doch müssen Kreuzfahrt-Urlauber nun ihre Reise absagen oder gar befürchten, dass ein Sturm auf sie zukommt?

Risiko sinkt – Experte gibt Entwarnung

So viel lässt sich sagen, obwohl die Lage noch nicht überstanden ist, „sinkt das Risiko, dass Hurrikane auf Land treffen, beträchtlich“, so der Meteorologe Craig Setzeer auf X (ehemals Twitter). Und was bedeutet das für die Kreuzfahrt? Es scheint alles gutzugehen. Warum das? Nun, weil die Temperaturen des Wassers, die allmählich sinken, kaum warm genug sind, um einen Hurrikan im Golf zu erzeugen.

Also die Koffer können gepackt werden und der Kreuzfahrt-Urlaub kann angetreten werden. In dem Sinne: Ahoi und gute Reise!