Kreuzfahrt: Paukenschlag! Reederei sorgt für absolute Neuheit

Große Nachrichten für Fans von Kreuzfahrten, denn ab der Sommersaison 2026 gibt es ein ganz besonderes neues Angebot. Die Reederei MSC Cruises bietet nämlich zum ersten Mal eine 7-Nächte-Route nach Alaska an.

+++ Selbst Kreuzfahrt-Profis schauen genau hin: Experte enthüllt, wie Urlaub nur die Hälfte kostet +++

Das Kreuzfahrt-Schiff MSC Poesia wird wöchentlich von Seattle in den USA starten und Ziele in Alaska und Kanada ansteuern. Die neue Route ist ab sofort buchbar und ab dem 11. Mai 2026 soll wöchentlich von Seattle ein Schiff ablegen. Auf der Route werden atemberaubende Ziele der Region besucht. Darunter befinden sich unter anderem Ketchikan, Icy Strait Point, Hoonah, Tracy Arm, Juneau sowie Victoria in British Columbia, Kanada.

Kreuzfahrt: Seattle ist der perfekte Hafen für eine Reise nach Alaska

Gianni Onorato, der CEO von MSC Cruises, erklärt: „Mit der Einführung der Alaska-Kreuzfahrten erweitern wir unser globales Angebot und geben unseren Gästen die Möglichkeit, diese sehenswerte Region zu erleben. Diese neue Route bedeutet auch die Einführung von Seattle als neuen Heimathafen von MSC Cruises in den USA – es wird der fünfte sein. Seattle ist der perfekte Ort, um nach Alaska zu reisen, und dank der hervorragenden internationalen Flugverbindungen ist die Stadt für Gäste aus aller Welt komfortabel erreichbar.“

Nicht nur sind die ausgewählten Ziele der Kreuzfahrt einzigartig, es werden ebenfalls spannende Landausflüge angeboten, bei denen für jeden Gast etwas dabei ist. Von Abenteuern über Kultur bis zu lokaler Kulinarik. Sei es eine Erkundung der abgelegenen Wildnis, die Fahrt mit der größten Zipline der Welt oder eine Walbeobachtungstour, jeder Gast sollte bei dem Angebot etwas für sich finden.

+++ Urlaub auf dem Campingplatz: Bekannter Vermieter meldet Insolvenz an – das müssen Kunden jetzt wissen +++

Die Reederei verspricht sich von der wöchentlichen Kreuzfahrt einen großen Erfolg. Wie Onorato erklärt: „Wir wissen, dass insbesondere unsere europäischen Gäste sehnsüchtig auf die Möglichkeit warten, mit uns nach Alaska zu fahren.“ Kein Wunder, denn die Region begeistert wegen seiner atemberaubenden Landschaft, der Tier- und Pflanzenwelt sowie die Kultur der Ureinwohner Alaskas.

Panamakanal: Ein Wunder von Menschenhand geschaffen

Neben der Kreuzfahrt nach Alaska können ebenfalls zwei neue Fahrten von MSC Grand Voyages angeboten werden. Jeweils zum Start und Ende der Alaska-Saison werden Fahrten durch den Panamakanal zwischen Seattle und Miami geplant.

Der Panamakanal wird oft als ein von Menschenhand geschaffenes Wunder bezeichnet, das man am besten von einem Schiff aus besichtigen kann. Die Kreuzfahrt von Miami startet ab dem 23. April 2026 und ist ab sofort buchbar. Über die Abfahrt von Seattle liegen noch keine Informationen vor, aber die Reederei erklärt, dass diese in Kürze folgen sollen.