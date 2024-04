Kreuzfahrt: Drama auf der Nordsee! Passagier wird seekrank – dann verschwindet er plötzlich

Kreuzfahrt-Drama auf hoher See! Nach einem Unfall auf einem Kreuzfahrtschiff ist ein Passagier auf der Nordsee verloren gegangen. Seither fehlt von ihm jede Spur und viele Fragen bleiben unbeantwortet. Ganz besonders die der Frau des Vermissten. Sie kann noch gar nicht fassen, was passiert ist.

Kreuzfahrt endet mit Vermissten-Drama

Für einen Mann aus Schottland hätte es eine wunderbare Reise werden sollen. Zum Start am 15. März in Southampton, England, ging der 23-jährige Schotte an Bord eines Schiffes der Reederei MSC. Dort musste er leider sehr schnell feststellen, dass der Urlaub nicht so schön werden sollte wie er es sich erhofft hatte.

Denn die Seekrankheit ergriff Besitz von dem jungen Mann und peinigte ihn. So schrieb er seiner Ehefrau, dass es ihm nicht gut ginge. Später sollten die Überwachungskameras auf der MSC Euribia traumatische Szenen aufzeichnen. So soll der Urlauber auf dem Seeweg nach Hamburg plötzlich über Bord gegangen und in die eiskalten Gewässer der Nordsee gestürzt sein.

Kreuzfahrt endet vermutlich tödlich

Seither wurde der 23-Jährige vermisst. Nach Anfrage von „RTL“ bestätigte MSC Cruises den Vorfall. Die Behörden würden bereits ermitteln und an Bord seien Untersuchungen durchgeführt worden. Es gäbe jedoch keine Hinweise auf eine Straftat. MSC lässt der Familie des mutmaßlich Verstorbenen gegenüber ihr tiefes Mitgefühl zuteilwerden.

Gegenüber der britischen Zeitung „Daily Record“ drückt die Ehefrau des Passagiers ihre unendliche Trauer aus. „Ich fühle mich so verloren. Er ist einfach weg. Ich werde ihn nie wiedersehen. Ich bin am Boden zerstört. Ich habe so viele Fragen, und ich bekomme keine Antworten auf das, was passiert ist.“