Kreuzfahrt: Tui Cruises macht es offiziell – ausgerechnet SIE sind verärgert

Schon seit einiger Zeit gab es in den Kreisen von Kreuzfahrt-Fans Spekulationen über potenzielle Änderungen an Bord der „Mein Schiff“-Flotte. Viele Passagiere sind jetzt neugierig und erwarten gespannt die offizielle Bestätigung seitens der Reederei.

Nach langem Warten ist es endlich offiziell! Nach Informationen unseres Partnerportals MOIN.DE ist die Entscheidung gefallen und sie betrifft insbesondere eine bestimmte Gruppe von Kreuzfahrt-Reisenden. Während einige Passagiere gespannt auf die Änderung gewartet haben, sehen andere darin nichts Gutes voraus.

Kreuzfahrt-Reederei führt diese Neuheit ein

Obwohl es nur eine Formalität war, warteten viele ungeduldige Gäste gespannt auf den offiziellen Start der Buchungen für die Reisesaison 2025/2026. Denn damit wurde offiziell bekannt gegeben: Tui Cruises wird ab Sommer 2025 Nichtraucher-Balkone im vorderen Bereich der Schiffe einführen, berichtet unser Partnerportal MOIN.DE. Und diese Änderung ist nicht auf ein einzelnes Schiff beschränkt – alle „Mein Schiff“-Kreuzfahrtschiffe werden rauchfreie Kabinen erhalten.

In den letzten Monaten wurde dieses Thema in den einschlägigen Foren der „Mein Schiff“-Reisenden heiß diskutiert. Hauptsächlich Nichtraucher äußerten sich darüber, wenn ihre Balkonnachbarn bis spät in die Nacht immer wieder auf den Balkon gingen, um zu rauchen. Einige berichteten sogar, dass der Rauch trotz geschlossener Balkontür in ihre Kabine gelangte. Jetzt reagiert Tui Cruises auf diese Beschwerden und ergreift entsprechende Maßnahmen zugunsten der Nichtraucher.

Kreuzfahrt: Diese Gäste sind besonders genervt

Die Entscheidung verärgert natürlich vor allem Kettenraucher. Jetzt müssen sie bei der Buchung genau darauf achten, welche Balkonkabine sie wählen. Früher war es gestattet, auf allen Balkonen der „Mein Schiff“-Flotte zu rauchen.

