Kreuzfahrt-Kapitän gewährt geheimen Blick hinter die Kulissen – an einer Stelle wird es ernst

Die Kreuzfahrt-Industrie erlebt derzeit einen regelrechten Boom. Reisen sind aktuell in vielen Fällen bereits Monate im Voraus restlos ausgebucht. Immer mehr Menschen wollen ihren Urlaub auf hoher See verbringen.

Was die vielen Urlauber jedoch nicht mitbekommen: Was spielt sich auf einem Kreuzfahrt-Schiff eigentlich hinter den Kulissen ab? Martin Rittig ist Kapitän der MS Amera von der zypriotischen Reederei BSM. Der Kapitän begrüßt regelmäßig sehr viele deutsche Touristen, weil das Schiff exklusiv für den Bonner Reiseveranstalter Phoenix Reisen unterwegs ist. Nun gewährte Rittig den Touristen einige geheime Blicke in Bereiche des Schiffs, in die ein Urlauber nie gelangt.

Auch interessant: Kreuzfahrt-Urlauber erleben unfassbare Szenen – das soll sie für immer prägen

Kreuzfahrt: Was passiert im Inneren des Schiffs?

Viele Gäste stellen dem Kapitän und seiner Crew immer wieder Fragen rund um die Vorgänge im Maschinenraum. Die Urlauber einer Kreuzfahrt wollen offensichtlich nicht nur den Luxus an Bord genießen und die Natur-Schönheiten an Land bestaunen, sondern auch ganz genau wissen, was im Inneren der Riesen-Dampfer passiert, auf denen sie über die Weltmeere schippern.

In einem Video-Beitrag von Phoenix Reisen beginnt Rittig die Tour durchs Innenleben des Schiffes im Kontrollraum. „Im Maschinen-Kontrollraum gibt es einige interessante Dinge zu entdecken“, sagt der Captain: „Es ist das Herz des Schiffes. Hier stellen wir sicher, dass alles einwandfrei läuft.“

Mehr Themen:

Kreuzfahrt-Reisende dankbar für Stabilisatoren

Besonders ernst wird es dann im Maschinenraum. Denn neben den vier Hauptmaschinen befinden sich dort ganz bestimmte Gerätschaften, die für die Reisenden wohl besonders wichtig sein dürften.

„Um bei Seegang das Schiff ruhig zu halten, haben wir die Möglichkeit unsere Stabilisatoren einzusetzen“, sagt Rittig: „Und die wirken auch sehr gut – gerade bei rollenden Bewegungen von der einen zur anderen Seite sind sie elementar wichtig und erleichtern unseren Passagieren das alltägliche Leben.“