Kreuzfahrt-Reisende erleben unfassbare Szenen – das soll sie für immer prägen

Die Kreuzfahrt-Industrie boomt. Egal ob Nordsee, Mittelmeer oder Karibik – Dampfer-Reisen auf hoher See sind derzeit so gefragt wie nie.

Eine sehr spezielle Kreuzfahrt dürfen im Januar 2024 einige Touristen im Südatlantik erleben, wenn sie mit der MS Hamburg von Kap zu Kap fahren. Das Schiff beginnt seine 29-tägige Reise in Kap Hoorn am südlichsten Zipfel von Südamerika und endet in Kapstadt in Südafrika.

Kreuzfahrt an besonderen Ort

Was die Kreuzfahrt so speziell macht: Zum einen findet die Reise auf Deutschlands kleinstem Kreuzfahrtschiff statt. Zugegeben: Das allein macht die Kreuzfahrt noch nicht wirklich spektakulär.

Wesentlich interessanter wird für die Reisenden jedoch der Trip nach Tristan da Cunha: Die Insel gilt als abgelegenste bewohnte Insel der Welt. 235 Menschen leben auf Tristan da Cunha (Stand: März 2023). Wenn die Insel-Bewohner Kontakt zu anderen Menschen suchen wollen, müssen sie tausende Kilometer zurücklegen. Das Kap der Guten Hoffnung in Südafrika ist knapp 3.000 Kilometer entfernt.

Kreuzfahrt-Reisende träumen von eigener Insel

Die Reisenden dürfen unglaubliche Szenen erwarten. So weit weg von jeglicher Zivilisation waren sie sicher noch nie. Für einige Touristen wird dies wohl eine ungewöhnliche Erfahrung. Tausende Kilometer entfernt von weiterem menschlichen Leben.

„Willkommen auf der entlegensten Insel“ heißt es am Ortseingang von Edinburgh of the Seven Seas, dem einzigen Ort auf Tristan da Cunha. Foto: imago/agefotostock

Einige andere Touristen könnten die Erfahrung hingegen als sehr wohltuend empfinden. Weit weg vom Alltagsstress in der Heimat. Weit weg von Job, Terminen und Großstadt-Lärm. Und so könnte manch ein Reisender sich die Frage stellen, wie es wohl wäre, wenn er selbst auf einer unberührten Insel leben könnte. Endlich seine Ruhe haben – ein großer Traum vieler Menschen.

Wer ein paar Millionen Euro zu viel auf dem Konto hat, kann sich diesen Traum problemlos erfüllen. Wunderschöne Privatinseln im Mittelmeer gibt es „schon“ für niedrige siebenstellige Beträge. Für Normalverdiener hingegen wird der Traum einer eigenen Insel wohl immer ein Traum bleiben, der sich ohne einen Lotto-Gewinn vermutlich nicht realisieren lässt.

Kreuzfahrt zu entlegener Insel

Sie können eine Insel wie Tristan da Cunha immerhin via Kreuzfahrt besuchen. Und was sie dort bei ihrem Stopp auf Tristan da Cunha erwarten dürfen: unermessliche Gastfreundschaft. Dafür sind die Einwohner der kleinen Insel bekannt.

Bereits legendären Status hat die Geschichte einer Segel-Regattayacht, die im Jahr 2011 bei einem Rennen auf der Insel strandete, nachdem der Mast gebrochen war. Die Insel-Bewohner bereiteten den Segel-Sportlern einen großen Empfang und bewirteten sie zwei Wochen lang, ehe ein Frachtschiff aus Kapstadt eintraf, das die Yacht und die Segler aufs südafrikanische Festland brachte.