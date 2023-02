Kreuzfahrt: Ballermann-Zustände an Aida-Deck! Crew-Mitglied offen: „Wir sind die Holzklasse“

Mit dem Kreuzfahrtschiff über die Weltmeere schippern und diverse Länder erkunden – könnte es etwas Entspannteres geben? Wohl kaum. Zumindest, wenn die Vorstellung einer luxuriösen Schifffahrt inklusive Abendprogramm an Bord mit der Wirklichkeit übereinstimmen würde.

In der Realität sieht es hingegen oftmals ganz anders aus. Das musste nun jedenfalls ein Gast an Bord des Kreuzfahrtschiffes AidaMar feststellen. Die Zustände ähneln sogar nahezu einem Ausflug an den Ballermann!

Kreuzfahrt: Zustände wie am Ballermann

Gegenüber dem Hamburger Abendblatt schilderte der Passagier seine Erfahrungen. Dabei fing es schon in einem Süßigkeiten-Shop an Bord an. Weil das Regal mit Gummibärchen ausverkauft war, schien ein anderer Gast beinahe auszurasten. Er habe sogar damit gedroht, sich beim Kapitän zu beschweren, sollten in den nächsten Tagen keine neuen Packungen auftauchen.

Während der Süßigkeiten-Ausverkauf noch harmlos war, geht es im Saunabereich schon deutlicher zur Sache. „Letzten Donnerstag in der Sauna hat einer – oder eine – einen halben Liter Cola in den glühend heißen Saunaofen gegossen“, erzählte der verstörte Passagier. Die Folge: Keine zwanzig Sekunden später qualmte der Ofen und es roch nach verbranntem Zucker. Die Sauna wurde geschlossen und das Personal musste sich um die Reinigung kümmern.

Aida-Kreuzfahrtpersonal: „Wir sind die Holzklasse!“

Ob bei derartigen Aktionen stets Alkohol im Spiel war, ist fraglich. Doch wieso kommt es überhaupt zu solchen Ausschreitungen an Deck der Kreuzfahrtschiffe? Ein Mitglied der Crew hat auf diese Frage offenbar eine Antwort: „Aida bietet die billigsten Weltreisen an. Wir sind die Holzklasse!“ Doch ob das eine Entschuldigung für das Verhalten einiger Gäste ist? Wohl kaum.

Es folgen allerdings auch einige Pluspunkte – beispielsweise das täglich wechselnde Abendprogramm zur Unterhaltung auf der Reise. Wer also demnächst mit dem Kreuzfahrtschiff on tour sein möchte, dem sollte bewusst sein: Manchmal können wohl schon ein paar Euros mehr für entspanntere Stimmung an Bord sorgen!