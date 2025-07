Frau bucht erste Kreuzfahrt ihres Lebens – als sie an Bord gehen will, passiert das Drama

Kreuzfahrten sind für viele Reiseliebhaber ein echtes Highlight. Sie können sich an Bord verwöhnen lassen und an Land zahlreiche neue Orte erkunden. So stellen es sich wohl zumindest all diejenigen vor, die eine solche Reise buchen.

Doch für eine 87-jährige Frau kam alles ganz anders als gedacht. Die Rentnerin hätte eigentlich die erste Kreuzfahrt ihres Lebens machen sollen. Doch dazu kam es letztendlich nicht. Doch wie konnte es dazu kommen?

Kreuzfahrt-Drama wegen eines miesen Fehlers

Ruby Poole aus Austen Grove in Basingstoke hatte nach Angaben von „herefordtimes.com“ geplant, mit der P&O Britannia zu verreisen und am 24. Mai von Southampton zu einer siebentägigen Kreuzfahrt zu den norwegischen Fjorden aufzubrechen.

Ihre Tochter Wendy Tucker (63) wollte sie bei der Kreuzfahrt begleiten. „Wir sind ins Reisebüro gegangen und haben beim Buchen nach unterstütztem Boarding und einer barrierefreien Kabine gefragt. Sie sagten, es sei alles in Ordnung, und wir dachten, sie hätten uns dabei geholfen“, ziert „herefordtimes.com“ die 63-jährige. Doch dann geriet plötzlich alles aus dem Ruder.

Zusammenbruch nach Abweisung

„Wir wissen jetzt, dass sie ‚Assisted Boarding‘ (zu Deutsch: Unterstützter Einsteigevorgang) hätten auswählen sollen – und das hätte auf unseren Tickets abgedruckt sein sollen –, aber wir buchten zum ersten Mal eine Kreuzfahrt, also wussten wir nicht, worauf wir achten sollten“, zitiert das Portal die Frau weiter.

Am Tag, als die Kreuzfahrt starten sollte, wurden die Koffer zwar eingeladen, doch die Frauen wurden abgewiesen. Ein Mitarbeiter habe daraufhin gesagt: „Es tut uns leid, aber Sie können nicht an Bord kommen, da wir nicht genügend Rollstühle haben“. Daraufhin soll Ruby zusammengebrochen sein und geweint haben. Ihre Tochter macht nun das Reisebüro für das Drama verantwortlich.

Wurden die Kreuzfahrt-Kosten erstattet?

„Sie haben nicht den richtigen Knopf gedrückt, um anzugeben, dass meine Mutter im Rollstuhl sitzt. Ich war sehr geduldig, aber sie haben uns nur 100 Pfund (circa 115 Euro) Entschädigung angeboten, was ich abstoßend finde. Die ganze Erfahrung war niederschmetternd“, zitiert „herefordtimes.com“ die frustrierte Tochter.

Mittlerweile sollen die beiden für ihre gebuchte Kreuzfahrt die Kosten der Kreuzfahrt zurückerstattet bekommen haben. Ob sie nach diesem Erlebnis eine weitere Reise über das Reisebüro buchen, ist allerdings fraglich.