Kreuzfahrt: Kostenloses Angebot „zum Verlieben“ – doch es gibt einen Haken

Kreuzfahrt-Fans aufgepasst! Passend zum Valentinstag könnt ihr eure Zweisamkeit an Board der MSC Cruises in vollen Zügen genießen. Die Reederei bietet Kunden passend dazu ein Angebot „zum Verlieben“ an. Turteltäubchen profitieren dabei gleich doppelt und sparen ordentlich Geld.

Auf den Kreuzfahrt-Schiffen befinden sich Thermalbereiche mit finnischen Saunen und Dampfbädern, Ruheräume und Whirlpools. Für ein „maximales Wohlbefinden“ können Paare die Thermalbereiche im MSC Aurea Spa an drei Tagen kostenlos nutzen, verkündet MSC Cruises auf Facebook. Zusätzlich verschenkt die Reederei 100 Euro Bordguthaben pro Kabine ‒ beispielsweise für einen Landausflug, ein Abendessen oder eine Paarmassage.

Das Angebot „zum Verlieben“ ist zeitlich begrenzt. So gilt es nach Angaben der MSC Website für alle Neubuchungen bis zum 17. Februar 2025. Kreuzfahrt-Fans müssen also schnell sein.

Zusätzlich ist es lohnenswert, sich im Vorhinein gut über das Kreuzfahrt-Angebot zu informieren und gut zu planen. Es ist nämlich nicht für jeden Gast gültig.

Angebot „zum Verlieben“: DAS ist der Haken

Das Angebot verspricht „Romantik und Entspannung für zwei“. Wer als Single verreist, geht also leer aus. In den Thermalbereich können sie dann gegen Gebühr. Die Preise variieren dabei je nach Kreuzfahrt. Der Pass für den Thermalbereich kostet normalerweise aber mindestens 120 Euro pro Person bei Buchung für den gesamten Aufenthalt, wie „Travel-Dealz“ berichtet. Wer im Urlaub sparen möchte, hat die Möglichkeit auf einige Tricks zurückzugreifen (>> hier mehr lesen).

Auch Schwangere müssen bei der Kreuzfahrt Abstriche machen. „Aus gesundheitlichen Gründen kann der Thermalbereich von Schwangeren nur eingeschränkt genutzt werden“ heißt es auf der Website von MSC. Anwendungen mit einem erhöhten Hitzegrad wie Saunen, Whirlpools oder Dampfbäder sind für sie deshalb nicht zugänglich.