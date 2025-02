Kreuzfahrt: Paukenschlag! Aida streicht beliebtes Reiseziel

Eigentlich soll eine Kreuzfahrt vor allem eines sein: entspannt. Die Seele baumeln lassen und in kürzester Zeit verschiedenste Reiseziele sehen – wo ginge das besser als auf hoher See?

Gerade erst kochten die Emotionen auf einem Ozeanriesen von Aida Cruises hoch, weil der Pool an Bord plötzlich voller Babys und Kleinkinder mit Windel war (unsere Redaktion berichtete) . Jetzt kommt es aber sogar noch dicker. Denn Aida Cruises streicht jetzt ein beliebtes Reiseziel komplett von den Fahrplänen – und das ausgerechnet im Sommer 2025.

Kreuzfahrt: Grund für Kahlschlag ist übel

Dabei soll es sich laut „Kreuzfahrt Aktuelles“ um die griechische Insel Santorin handeln. Der Grund ist übel. Denn die örtlichen Behörden haben vor Ort Maßnahmen erhoben, um die Zahl der Schiffsanläufe pro Tag zu reduzieren. Damit geht man gegen den wachsenden Massentourismus vor. Kreuzfahrt-Gäste müssen hier schon seit einiger Zeit eine Extragebühr von 20 Euro pro Tag zahlen. Jetzt zieht Aida Cruises die Reißleine!

Die Reederei hat sich kurzerhand dazu entschieden, das Ziel in der diesjährigen Saison komplett von seinen Reiseplänen für die Aidablu zu streichen. Wer eine Kreuzfahrt für den Sommer 2025 in griechische Gefilde geplant hatte, wird jetzt schmerzlich auf das beliebte Reiseziel verzichten müssen. Auf den Reisen der Route „Griechenland ab Korfu“ müssen Aida-Gäste jetzt mit anderen Zielen vorliebnehmen.

Jetzt geht’s für Aida-Gäste hierhin

So wird die Aidablu am 3. und 31. Mai, am 20. September und am 18. Oktober alternativ im Hafen von Rhodos-Stadt auf der griechischen Insel Rhodos anlegen. Wer eine Kreuzfahrt mit Aida Cruises mit Abfahrt am 28. Juni, 26. Juli, 23. August und 6. September gebucht hatte, muss jetzt mit dem Zwischenstopp auf Kos vorliebnehmen. Auch Gäste der zweiwöchigen Kombinationsreisen mit Aidablu seien von den Änderungen betroffen. Hier werden die Abfahrtstermine sowie der Abfahrtshafen entsprechend geändert.

An den restlichen Zielen der einwöchigen Griechenland-Reisen ändert sich nach aktuellen Informationen erstmal nichts. So können Kreuzfahrt-Passagiere viele typisch griechische Reiseziele wie Korfu, Kusadasi oder Piräus besuchen.