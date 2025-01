Kreuzfahrt: Aida macht Schluss – Reisenden bleibt keine Wahl

Wer auf Kreuzfahrt gehen will, hat normalerweise die Qual der Wahl. Geht’s auf große Fahrt auf einem der Aida-Schiffe, mit MSC Cruises oder doch eher mit „Mein Schiff“ von Tui Cruises? Natürlich gibt es noch viele weitere Reedereien, denn die Branche boomt ohne Ende.

Doch Aida Cruises kommt jetzt mit einer schlechten Nachricht um die Ecke. Die Urlauber werden nicht begeistert sein, denn ihnen bleibt keine Wahl.

Kreuzfahrt: Aida macht Schluss – Urlauber haben keine Chance mehr

Gerade steht bei der Reederei der beliebten Aida die Wintersaison 2024/2025 an. Wobei die „Aida Nova“ – mit 2.626 Gästekabinen und einer Gesamtlänge von 337 Metern eines der größten Schiffe der Flotte – jeden Samstag in Hamburg zu Gast ist. Von hier startet das Kreuzfahrt-Schiff im Wechsel entweder zur sogenannten Metropolenroute oder zu Reisen nach Skandinavien, vor allem nach Norwegen.

Die aktuelle Metropolenroute, die am Samstag (18. Januar) bereits startete, führt normalerweise von Hamburg nach Southampton, Le Havre, Zeebrügge, Rotterdam und wieder zurück in die deutsche Hansestadt. Doch diesmal gibt es eine gravierende Änderung für alle Reisenden. Denn eigentlich sollte die Aida am Donnerstag (23. Januar) über Nacht im Hafen von Rotterdam liegen und erst am nächsten Morgen die Reise fortsetzen. Doch da macht Aida den Gästen einen Strich durch die Rechnung. Der geplante Overnight-Stopp fällt sozusagen ins Wasser und die Gäste verpassen das Nachtleben in der niederländischen Metropole, heißt es bei „Kreuzfahrt Aktuelles“. Zumindest haben sie noch tagsüber die Chance, Rotterdam zu erkunden.

Passend zum Thema: ++ Kreuzfahrt: Passagiere müssen Pool-Deck schnellstens verlassen – der Grund ist ernst ++

Der Grund bleibt unklar

Warum die Aida statt am Freitag bereits schon wieder am Donnerstag (23. Januar) um 20 Uhr ablegt, bleibt offen. Es wird nur von „operativen Gründen“ gesprochen und die können vielfältig sein.

Somit erleben die Urlauber am Freitag (24. Januar) einen kompletten Seetag auf der „Aida Nova“. Aber auch das kann spannend sein, bei dem, was die Kreuzfahrt-Schiffe heutzutage alles zu bieten haben.

Wenn du demnächst auf Kreuzfahrt gehst, solltest du wissen, dass diese Kleidung streng verboten ist.