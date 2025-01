Kreuzfahrt: Passagiere müssen sofort Pool-Deck verlassen – es ist ernst

In der warmen Sonne vor den Kanarischen Inseln entspannen, die Füße im Pool, ein kühles Getränk in der Hand – so kann man doch mal einen Tag auf einer Kreuzfahrt verbringen. Vor allem, wenn es währenddessen hier in Deutschland bitterkalter Winter ist.

Doch die Urlaubsstimmung auf dem Pool-Deck der Aida Mar fand kürzlich ein jähes Ende. Plötzlich erhielten die Passagiere die klare Ansage, ihre Sonnenliegen umgehend zu räumen und das Deck zu verlassen – aus einem ernsten Grund.

Kreuzfahrt: Plötzlich hat die Urlaubsruhe ein Ende

Die Aida Mar befand sich am Sonntag (12. Januar) auf offener See, rund 280 Kilometer westlich der Kanareninsel „El Hierro“. Das Schiff ist bereits eine ganze Weile unterwegs. Schließlich handelt es sich um eine rund sechswöchige Reise, die am 8. Dezember 2024 in Hamburg begann und – nach reichlich Zwischenstopps – am 20. Januar 2025 auch dort wieder endet. Perfekt für alle die Urlauber, die dem nasskalten deutschen Winter entkommen wollen.

Doch ausgerechnet hier ereignete sich plötzlich ein medizinischer Notfall an Bord. Natürlich verfügen auch Aida-Schiffe über eigene Krankenstationen, doch wenn sich herausstellt, dass man die vollumfängliche Versorgung eines Patienten dort nicht garantieren kann, muss eine Verlegung in eine Klinik an Land organisiert werden.

Auf offener See eine große Herausforderung. Nicht immer erlaubt es der eng getaktete Zeitplan einer Kreuzfahrt, dass das Schiff kurz den nächstgelegenen Hafen ansteuert, um den Patienten an Land zu bringen.

Helikopter bringt Patient an Land

Daher musste ein Helikopter angefordert werden. Damit dieser jedoch die Aida Mar ansteuern und das gesamte Manöver störungsfrei durchgeführt konnte, war es nötig, das gesamte Pool-Deck zu räumen.

Vom Schiff aus wurde der Passagier dann zum Flughafen Teneriffa geflogen, wo bereits ein Krankenwagen auf ihn wartete, der ihn ins nächstgelegene Krankenhaus brachte.