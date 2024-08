Kreuzfahrt: Frau weigert sich, Aida-Kabine zu beziehen – der Grund macht fassungslos

Wer eine Kreuzfahrt unternimmt, der macht sich wohl genauso wie bei der herkömmlichen Hotel-Buchung Gedanken um sein Zimmer beziehungsweise seine Kabine. Denn wenn es schon in den Urlaub geht, soll der nicht an einem zu kleinen Bett oder einem unerwünschten Ausblick scheitern.

Den Wünschen der Kreuzfahrt-Passagiere scheinen dabei keine Grenzen gesetzt, oder? Eine Aida-Reisende treibt es mit ihren Wünschen jetzt auf die Spitze, wie unser Partnerportal „MOIN.de“ berichtet.

+++ Kreuzfahrt: Ehemaliges Crew-Mitglied packt aus! Schockierende Enthüllung sorgt bei Passagieren für Aufruhr +++

Kreuzfahrt: Aida-Passagierin schießt den Vogel ab

Auf Facebook hat sich die Urlauberin jetzt mit ihrem kuriosen Anliegen zu Wort gemeldet. Dabei ist für sie weniger die Lage oder der Ausblick ihrer Kabine für eine entspannte Reise wichtig. Vielmehr geht es ihr um die Innenausstattung, denn sie wünscht sich eine Kabine in bestimmten Farben.

Auch interessant: Kreuzfahrt: „Weil sich dort eine Leiche befand“ – Frau durchlebt Horror-Nacht an Bord

„Da ich ein wenig verzogen bin, hätte ich gerne hellblaue oder die zartgelben Kabinen, keine roten oder brauen.“ Dass ihr Wunsch nicht gerade alltäglich ist, gibt sie auch offen zu: „Ich weiß, sehr ungewöhnlich.“ Sollte Aida keine Kabinen ihren Wünschen gemäß anbieten, so soll der Urlaub sogar komplett für sie flachfallen, berichtet „MOIN.de„.

Reaktionen von Kreuzfahrt-Fans sind eindeutig

Wer sein Anliegen auf Facebook schildert, erhofft sich in der Regel wohl hilfreiche Ratschläge. Doch mit ihrem Beitrag zieht die Kreuzfahrt-Passagierin auch einige spöttische Kommentare an. „Wenn man ganz nett bei Aida anfragt, dann renovieren die eine Wunschkabine in der Lieblingsfarbe“, so etwa ein Mann.

Ob andere Aida-Kunden hilfreicher reagieren und wie auch andere Kreuzfahrt-Touristen an ihre Wunschkabine gelangen, das liest du in diesem Artikel unseres Partnerportals „MOIN.de“ >>>.