Kreuzfahrt: Ehemaliges Crew-Mitglied packt aus! Schockierende Enthüllung sorgt für Aufsehen

Jede Menge Sonnenschein an Bord, leichtes Meeresrauschen und atemberaubende Sonnenuntergänge auf hoher See – so stellen sich die meisten ihren Aufenthalt auf einem Kreuzfahrtschiff vor. Damit sich bei einigen Tagen ohne festen Boden unter den Füßen auch wirklich keiner der Passagiere langweilt, fahren unzählige Crew-Mitglieder mit, die ein variantenreiches Unterhaltungsprogramm in petto haben. Doch was sich hinter den Kulissen abspielt haben viele Kreuzfahrt-Gäste nicht unmittelbar auf dem Schirm.

Eine Influencerin und ehemalige Aida-Mitarbeiterin packt in den sozialen Netzwerken pikante Details der Crew-Mitglieder aus, die sonst im Verborgenen bleiben.

Kreuzfahrt: Crew-Mitglied mit pikanten Details

Das Einzige, was Kreuzfahrt-Liebhaber bislang zu hören bekommen haben: Gerüchte über zahlreiche Affären innerhalb der Bord-Belegschaft. Doch nun enthüllt ein ehemaliges Crew-Mitglied ihre eigenen Erfahrungen auf dem Ozeangiganten. „Unter dem Motto „Schiffgossip“ enthüllt die ehemalige Aida-Mitarbeiterin Josi auf ihrem TikTok-Kanal Geheimnisse von hinter den Kulissen der Reederei“, heißt es in einem Bericht von unserem Partnerportal „MOIN.de“.

Sowohl aus eigenen Erfahrungen als auch von Erzählungen ihrer Aida-Freundinnen erzählt sie von ihren Begegnungen an Bord, dass „sie leider nicht alle Singles sind, dass viele vergeben sind und die Partner an Land warten“. Josi selbst hätte beinahe etwas mit einem vergebenen Crew-Mitglied gehabt, da sie erst zu einem späteren Zeitpunkt erfuhr, dass dieser eine Freundin hatte. „So hemmungslos geht es hinter den Kulissen vor und weitere Crew-Mitglieder bestätigen dies in den Kommentaren“, schreibt „MOIN.de“ weiter.

