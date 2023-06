Kreuzfahrt: Urlauber regen sich auf – HIER bittet Aida sie plötzlich zur Kasse

Eine Kreuzfahrt bietet Reisenden meist Luxus pur – auf Deck finden die Touristen neben Bars und Restaurants oft auch Freizeitangebote und Shoppingmöglichkeiten. Ein besonderer Service zur Entspannung ist auch auf den meisten Kreuzfahrt-Schiffen der Aida-Flotte zu finden – doch während der früher kostenlos war, müssen Reisende jetzt dafür zahlen. Das gefällt nicht allen, wie unser Partnerportal „Moin.de“ berichtet.

Kreuzfahrt: Aida-Service kostet plötzlich

Neben Außen- und Innenpools und den Plätzen an Deck sollen Kreuzfahrt-Reisende auf den Aida-Schiffen auch in einer extra Sauna-Landschaft entspannen können. „Ob Finnische Sauna, Dampf-, Aroma-, Bio- oder Kelo-Sauna – in unseren Saunalandschaften an Bord unserer AIDA Schiffe tanken Sie wieder neue Energie. Jedes unserer AIDA Schiffe hält sein eigenes Saunaparadies mit unterschiedlichen Saunen für Sie bereit“, wirbt die Reederei dafür im Internet.

War der Zutritt zu den entspannenden Räumlichkeiten in der Vergangenheit kostenlos und im Buchungspreis der Kreuzfahrt-Reise inbegriffen, sind einige Aida-Fans seit kurzem wegen der Sauna-Nutzung verwirrt. In einer Facebook-Gruppe für Touristen und Anhänger der Kussmund-Flotte fragt eine Frau, ob die Nutzung der Saunalandschaft weiterhin kostenlos und spontan möglich sei. Schnell wird sie allerdings laut „Moin.de“ enttäuscht – seit der Corona-Pandemie werden Aida-Reisende für den Wellnessbereich zur Kasse gebeten.

Kreuzfahrt: Hitzige Debatte unter Aida-Fans

Viele Aida-Reisende sind mit der Saunagebühr von fünf Euro nicht einverstanden, kommentieren sie den entsprechenden Facebook-Beitrag. Andere Passagiere, die die Sauna bereits gegen die Nutzungsgebühr besucht hatten, halten jedoch dagegen. Sie argumentieren, dass sich die Reederei mit der Maßnahme an internationale Standards anpassen würde – zudem seien die Wellnessbereiche seitdem deutlich leerer.

