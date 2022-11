Kreuzfahrt: Aida-Schiff fängt plötzlich an zu beben – was drinnen abgeht, ist noch viel wilder

Mega-Ereignis auf dem Kreuzfahrt-Schiff „Aida Cosma“! An Bord der Kussmund-Flotte ging es ordentlich zur Sache – und ER war schuld.

In der Nacht vom 19. November auf den 20. November wurde es auf einem Aida-Kreuzfahrt-Schiff laut. Verdammt laut, um genau zu sein. Das bekamen auch die Arbeiter und Flaneure am Hafen mit. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet von dem wilden Ereignis.

Kreuzfahrt: Star-DJ legt an Bord auf

Dass auf Reisen mit den Aida-Schiffen so manche Party noch lange in Erinnerung bleibt, wissen viele Passagiere schon lange. Vor den Toren Dubais gab sich aber jetzt ein ganz besonderer Star-Gast die Ehre. Er brachte den Mega-Dampfer ordentlich zum Beben.

Die Rede ist von Star-DJ „Alle Farben“! Frans Zimmern (37), so sein bürgerlicher Name, erlangte durch Hits wie „Let It Rain Down“, „Bad Ideas“ oder „Please Tell Rosie“ internationale Bekanntheit. Auf der „Aida Cosma“ brachte er den Kuppel-Saal des Beach-Clubs ordentlich zum Glühen.

Kreuzfahrt: Aida teilt Bilder des Auftritts auf Instagram

Nebelmaschinen blasen dicken Dunst in die Luft, hinter dem Musiker strahlt die Bühnenkulisse kaltes Blau in den Raum, wie auf einem Foto zu erkennen ist, welches Aida auf Instagram postet.

Auf der Video-Wall im Hintergrund sieht man surrealistische Video-Bilder, die Aufschrift „Alle Farben“ prangt dort in grellen Rot- und Violett-Tönen. Die Masse bebt, wie man auf den Bildern erkennen kann. „Bitte nächste Woche auch, wenn wir da sind“, schreibt eine Frau unter dem Beitrag. „Boah ich möchte auch mal bei sowas an Bord sein“, schreibt eine andere Instagram-Nutzerin. Viele Aida-Liebhaber bedauerten, dass sie am 19.November nicht dabei sein konnten.

Weitere Nachrichten:

Kreuzfahrt: „Alle Farben“ legte an Deck bereits auf

Für „Alle Farben“ war das nicht der erste Auftritt auf der „Aida Cosma“. Bei welchem besonderen Ereignis er bereits auflegte, liest du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“. Hier geht es zu dem Artikel.