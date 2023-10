Kaufland zieht bei deutschen Filialen den Stecker – jetzt geht der Konzern diesen Schritt

Schock für Kaufland-Kunden: Gleich mehrere Filialen werden in Deutschland geschlossen. Davon betroffen sind einige Standorte in NRW, aber auch in Thüringen (wir berichteten). Kunden müssen sich dort definitiv nach Alternativen umsehen.

Doch jetzt geht Kaufland gleich noch einen nächsten Schritt, der die Kunden nun vollends verwundern dürfte.

Kaufland schließt fünf Filialen – NRW im Nachteil

Sowohl in Siegen (NRW) als auch in Greiz (Thüringen) werden im Sommer 2024 Filialen dichtmachen. Selbst im Ruhrpark Bochum zieht der Supermarkt den Schlussstrich. NRW wird gleich fünffach gebeutelt. Denn im Frühjahr 2025 sollen auch noch die Standorte im Palais Vest in Recklinghausen und in Dortmund-Mengede folgen.

Allerdings bleibt es nicht dabei. Denn Kaufland steckt schon mittendrin in den nächsten Planungen. Und NRW kommt wieder nicht gut weg.

Nach Schließungen – neue Filialen geplant

Während der Supermarkt in NRW gleich vier Märkte schließen will, plant er anderswo sogar neue zu eröffnen. So sollen in Frankfurt (Hessen), Waiblingen und Tuttlingen (beide in Baden-Württemberg) bereits 2024 drei neue Filialen entstehen.

Zudem bekundet Kaufland großes Interesse an der Übernahme von „Mein Real“-Filialen. Schon 100 Standorte hat die Kette unter die Lupe genommen. Darüber berichtet die „Heilbronner Stimme“. Hier ist allerdings noch unbekannt, welche in die nähere Auswahl kommen und wie viele das Unternehmen letztendlich als Kaufland-Märkte wiedereröffnen wird.

